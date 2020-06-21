桃園龍岡大操場「風箏線割脖」騎士慘摔車　警擴大追查風箏線主人

▲桃園騎士慘遭風箏線割脖摔車。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

放風箏記得要收線，以免造成傷人事件！桃園中壢警分局針對張姓機車騎士20日、行經中壢區龍岡路三段460巷口時，遭棄置風箏線纏住脖子摔倒，目前警方正擴大追查風箏線來源，呼籲民眾風箏墜落後屬廢棄物，民眾應善盡責任清除處理，如造成路人或騎士受傷等事故，嚴重者可能擔負過失致傷等刑事責任。

▲▼桃園騎士慘遭風箏線割脖摔車。（圖／翻攝自網路）

據了解，發生機車騎士遭棄置風箏線纏住脖子摔倒的事件地點，位在龍岡大操場附近，該操場因擁有廣大草原，是當地居民的重要休閒場所，許多民眾帶著孩童在此嬉戲，天氣好時更有許多人會放風箏玩耍。豈料，未收好的風箏線卻差點成為凶器。

該起事件是因民眾在網路上表示，父親騎機車行經龍岡路，卻被丟棄的風箏線纏住，當場慘摔倒地，脖子上更留下怵目驚心的血痕，所幸後方無車輛追撞，沒有造成生命危險，並呼籲所有民眾別隨意丟棄風箏造成意外。此貼文也在網路上引發熱烈討論，不少民眾紛紛表示自己也有相同經歷，所幸當時車速不快，否則可能送命！

交通中隊小隊長謝光杰針對該起事件，21日呼籲民眾風箏墜落後屬廢棄物，民眾應善盡責任清除處理，如造成路人或騎士受傷等事故，嚴重者可能擔負過失致傷等刑事責任。

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