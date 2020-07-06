陸外交部：中方第一時間就通報疫情　美政客抹黑中國與WHO

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

世界衛生組織（WHO）日前更新冠肺炎疫情時間表，提到第一批出現在武漢的病例，是由世衛駐華辦公室通報，被美國眾議員邁克爾（Michael McCaul）指為推翻大陸「主動通報疫情」說法的證據。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方在第一時間向世衛做了通報，事實清清楚楚，美國政客歪曲事實，編造謊言，目的是抹黑中國和世衛組織。



趙立堅在例行記者會上指出，美方的說法完全不符合事實，中方作為世界衛生組織國際衛生條例的締約國，始終本著公開、透明、負責任的態度，認真履行國際衛生條例規定的職責和義務，向世界衛生組織有關國家和地區以及中國港澳台地區及時主動通報疫情信息，「中國政府和世衛組織雙方公佈的時間線都清晰說明中國及時透明地向國際社會分享了疫情信息。」

趙立堅提到，去年12月31日，武漢市衛生健康委就在官網公佈了「關於當前我市肺炎疫情的情況通報」，中方在第一時間向世衛組織做了通報，事實清清楚楚。

趙立堅強調，一些美國政客歪曲事實，編造謊言，目的是抹黑中國和世衛組織，服務於自身的政治目的，「我們敦促他們尊重事實，停止政治操弄。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。

