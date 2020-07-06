水深「150公分」釀2陸戰隊員溺斃？　海軍補充：最深達10公尺

▲海軍司令部臨時記者會，針對聯合登陸作戰操演意外事件調查說明，陸指部副指揮官馬群超少將與海軍司令部政戰主任孫常德中將出席。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，截至5日已釀2死。對此，海軍表示，本次翻艇意外地點，水深為150公分，但由於官兵身穿救生衣，加上海浪等因素，會無法站立；不過150公分的說法遭到質疑，軍方則補充強調，桃子園海域最深可達10公尺。

針對陸戰隊突擊艇翻覆人員落海事件，海軍表示，7月3日陸戰隊99旅在左營桃子園海灘實施「109年聯合登陸作戰訓練」，在8 點40分的時候突擊連，搭乘8艘突擊艇，依計畫於桃子園海灘實施「向岸突擊登陸」訓練課目。

海軍指出，在8點48分時，2號及6號突擊艇，距離岸邊約160公尺，因「海象驟變，瞬間湧浪過大」遭後方激浪推擠，導致這2艘突擊艇翻覆，艇上各有7個人，所以當時共有14個人落海，其中6號艇的7個人全部自行游泳登上岸邊。另外，2號艇的7個人當中，有4個人是自行游泳登上岸邊，其中只有陳若盈中士因為輕傷，當即送醫治療。

海軍表示，2號艇的另外3個人傷勢比較嚴重，在9點10分的時候，陳志榮上士及阿瑪勒中士（離岸約20公尺）由岸上的作業人員「救上岸」隨即由醫護人員邊急救，邊送國軍高雄總醫院左營分院急救治療。而在11點19分的時候，支援搜救的S-70C反潛直升機發現蔡博宇上兵，立刻引導戒護艇前往救援，在11點30分時，將蔡博宇救起，隨即送往國軍左營醫院急救治療。

海軍強調，陸戰隊突擊艇翻覆人員落海事件，已從「人為」、「機械」2個因素排除。首先，在「人為因素」方面，這次參加演訓的人員都已經完成「游泳訓練」、「武裝泅渡訓練」、「駐地專精管道訓練」、「操舟訓練」及「全員全裝舟波訓練」等合格簽證。

海軍指出，操演部隊採「循序漸進的方式」訓練，在桃子園海域曾經執行過2次「自主任務訓練」及2次「組合訓練」，7月3日這次是99旅步2營步6連第3次的「組合訓練」；並且在操演前7月1日由操演指揮官召開「航前會」，提示各項突發狀況處置作為。另外，操演當天早上6點40分時，由連長實施「勤前教育」並下達「安全規定」。

在機械因素方面，在操演前所有8艘「突擊艇」及「操舟機」都已經由「兩棲偵搜大隊」完成檢驗鑑定 ，狀況均正常。 可排除「機械因素」；而環境因素上，依據「海軍陸戰隊-特戰訓練手冊」及「兩棲-偵巡艇-運用手冊」律定，突擊艇日間執行海上訓練時， 海象限制為4級（含）以下，浪高1.5公尺（含）以下，才符合操演限制規定。

在「環境因素」方面，海軍指出，當日上午8點的時候，「登陸操演-灘頭作業組」回報，操演區激浪最大浪高3呎（約0.9公尺），平均浪高2呎（約0.6公尺）、流向北流 、風向南風、海象3級（風速10節），操演地區海象符合突擊艇海象操作標準。

海軍表示，在8點40分時，左營海域操演地區海象逐漸增強，瞬間湧浪變大，查證當日操演「主控艦」- 「中平軍艦」實測操演海域海上風速為13節；而8點48分，2號與6號突擊艇因受到後方湧浪推擠，導致翻覆。因此，綜合研判，「環境因素」是本次肇事的主要原因。

至於受傷狀況上，海軍指出，本次落海受傷送醫急救的3位同袍弟兄，經國軍高雄總醫院左營分院醫師診斷，研判受傷原因為「吸入性嗆傷」，這是因為肺部進水，導致肺泡無法提供充足氧氣，供應到各個器官，使腦部缺氧，造成昏迷。

至於翻艇意外的地點，距岸約160公尺，該處水深是150公分，最深達10公尺。由於其中「水深150公分」的說法，被現場記者質疑，如果水深只有150公分，應該站起來水深及胸而已。對此，陸指部副指揮官馬群超少將表示，150公分水深沒有錯，他自己是170公分，但穿救生衣狀況下，去海邊是站不起來的，另外加上有浪，會飄、會離開地面，所以穿救生衣是等候救援。

另外，軍方表示，海面下是沙，加上水流關係，每個位置深度都不一樣，至於正確深度的數字，回去後再確認；而陸指部副指揮官馬群超少將所表達的，穿救生衣時，人是無法垂直站立的，一定是浮在水面上。