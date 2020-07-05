洪水、乾旱3千多萬人受災！陸官方升高「重大氣象災害應急響應」

▲大陸暴雨、洪水災情慘重，造成近2千萬人受災。（圖／翻攝人民日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸暴雨災情慘重，官方從6月至今已連發30多天暴雨預警，截至3日已有26省1938萬人受災，121人死亡失蹤，經濟損失達416.4億元人民幣。同時，今年雲南、四川、山西等地因乾旱災害，累計有1187萬人受災，直接經濟損失達67億元人民幣。

大陸水利部門指出，過去一周有16個省（區、市）158條河流發生超警以上洪水，32條河流發生超保洪水，2條中小河流發生超歷史洪水，太湖、長江相繼發生2020年第1號洪水。當前全國大江大河水情平穩，絕大部分河段水位在警戒以下。

大陸應急管理部提到，截至7月3日，大陸今年以來洪澇災害先後造成貴州、四川、湖南、廣西、廣東、湖北等26省（區、市）1938萬人次受災，121人死亡失蹤，87.5萬人次緊急轉移安置，1.7萬間房屋倒塌，農作物受災面積1560千公頃，直接經濟損失416.4億元。

不過，應急管理部也強調，與近5年同期均值相比，洪澇災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降46%、51%、80%和46%。

乾旱災情部分，應急管理部指出，今年至今，旱情總體偏輕，乾旱災害主要發生在雲南、四川、山西等地，累計1187萬人次受災，農作物受災面積2053千公頃，絕收101千公頃，直接經濟損失67億元，「與近5年同期均值相比，受災人次、因旱需生活救助人數、農作物受災面積和直接經濟損失分別下降48%、51%、58%和68%。」

應急管理部強調，一周來，針對各地汛情災情，國家防總、應急管理部對重點工作進行了多次安排部署，先後4次組織召開防汛調度會，視頻連線19個省（自治區、直轄市）防汛抗旱指揮部、應急管理廳及相關救援隊伍，了解汛情災情及搶險救災情況；組織水利、氣象等部門聯合會商；先後派出5個工作組赴重點地區指導防汛救災工作。

大陸中央氣象台也在5日將重大氣象災害四級應急響應提升為三級，要求上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、雲南及可能受影響的省級氣象局根據實際研判提升或調整相應應急響應級別。

中央氣象台還說， 預計5日至6日，江蘇南部、上海、浙江中北部、安徽中南部、江西北部、湖北東部和南部、湖南北部、重慶中南部、貴州北部、雲南西部以及山東半島、吉林中部、黑龍江北部等地有大到暴雨，其中，湖北西南部和東部、安徽南部、浙江北部等地的部分地區有大暴雨（100～200毫米）。