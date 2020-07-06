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酪梨成水果類新「綠金」　高樹銀獅農場20年前有先見

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▲屏東高樹銀獅農場主人洪銘聰目前忙於採收酪梨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東高樹銀獅農場主人洪銘聰目前忙於採收酪梨 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉銀獅農場，在20年多年前就嗅到酪梨商機，將原先栽種檳榔逐漸砍除，改種酪梨，在忙完鳳梨採收後，緊接著採收酪梨。

▲屏東高樹銀獅農場主人洪銘聰目前忙於採收酪梨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲分裝酪梨。

酪梨俗稱「窮人的奶油」，國外視為平民化的營養水果，但引進台灣後因口感及美味比不上台灣任何一種水果，一直沒被重視，近年來因飲食習慣改變，酪梨的養生功能一直被報導，國人漸接受酪梨的各種食用方法，酪梨變成炙手可熱的水果。

高樹銀獅農場以生產鳳梨為主業，將近20公頃的鳳梨田，每年12月到隔年的5月是重要產期，但因鳳梨田附近還有空地，長輩20幾年前就看到酪梨有發展性，先將部份原種檳榔陸續砍除，從2公頃逐漸擴充，現在已種了5公頃的酪梨。

銀獅農場負責人洪銘聰說，酪梨分早、中、晚生種，目前是早生種產期，從7月初開始盛產，陸續中、晚生種，可以收成到年底。

他表示，20年前的老酪梨樹，目前正結實累累，除果實蠅叮咬，每顆「綠金」都用套袋，一星期採收約500-600斤，主要銷往行口或宅配，有專人收購，酪梨有很多營養成份，且可搭配食物，料理成各種佳餚，也可單獨入菜，是相當有活力的水果，現在正是產期，消費者可以把握品嘗時機。

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