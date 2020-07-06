正妹手機追劇罹飛蚊症！全球首發現　「豐胸水果」讓黑影消失率達71％

▲屏東一名患有飛蚊症的正妹，透過新療法，目前已經改善飛蚊症 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

屏東一名正妹喜歡在深夜追劇不開燈，近期出現「眼前有黑影」求診醫師，最後診斷是「飛蚊症」，原本飛蚊症只能被動觀察，大約需要5年時間才有辦法恢復，不過收治這名正妹的醫師洪啟庭，透過「木瓜、鳳梨以及無花果」3種酵素嘗試治療，3個月內緩解飛蚊症狀，目前這項治療新方法研究，也讓洪啟庭成了諾貝爾醫學獎的候選人。

收治這名病患的大仁科技大學製藥研究所副教授洪啟庭醫師，本身專長在「眼科」，他表示這是正妹所罹患的是典型飛蚊症，主要是因為眼球玻璃體內的膠原纖維蛋白、破壞的玻尿酸甚至是血塊所形成的混雜體，進而產生光影投射到視網膜上，並會看見線狀，點狀、圓圈狀、蜘蛛狀或蚊子狀陰影，所以才被稱為飛蚊症。

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▲屏東一名患有飛蚊症的正妹，透過新療法，目前已經改善飛蚊症 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東一名患有飛蚊症的正妹，透過新療法，目前已經改善飛蚊症 。（圖／記者吳奕靖攝）

過去治療飛蚊症大都採用「被動」療法，也就是觀察，洪啟庭說：「目的在使病患能夠自行吸收或是逐漸適應飛蚊症，或是等到視力退化到0.2的時候，才會主動以開刀方式來治療」，但是採用觀察療法，僅有11%平均5年才會逐漸消失，但是傳統觀察方式有時會造成64%患者的平均視力下降，甚至產生玻璃體牽扯症候群或黃斑裂孔。

但是從2015年開始，洪啟庭醫師開始研究，透過木瓜、鳳梨以及無花果蛋白酶三種來治療飛蚊症，現在已經進行到人體試驗，像是這位正妹透過新研究治療三個月，目前已經有初步效果，洪啟庭表示：「鳳梨酵素可以止痛與清除壞死組織，木瓜酵素用在控制發炎與疼痛，無花果蛋白酶可溶解各類型蛋白」，根據研究這三種水果酵素本身對人體就已經一般性效果。

▲治療飛蚊症新療法就是以這三個為主要基底 。（圖／記者吳奕靖攝）

洪啟庭也強調這兩年來已經完成人體試驗與成分分析，總共有280名飛蚊症患者接受實驗，經過3個月治療之後，消失率也達71%，這也是全世界的首次發現，而洪啟庭跟其他國家教授一起合作的這個研究，也被提報今年的諾貝爾醫學獎。

▲洪啟庭醫師表示因為新研究讓他成為諾貝爾醫療獎的候選人 。（圖／記者吳奕靖攝）