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「固殺草」惹議...農委會坦言沒風險溝通　前防檢局局長：不要危言聳聽

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▲▼研商固殺草作為紅豆植株乾燥劑使用之專家會議。（圖／翻攝防檢局臉書）

▲馮海東認為歐盟禁用說法太強烈，不該危言聳聽。（圖／翻攝防檢局臉書）

記者許展溢／台北報導

防檢局開放「固殺草」作為紅豆落葉劑引發各界疑慮，其中一問題是，歐盟在2018年7月後禁用，因具有生殖毒性會影響胎兒育，部分農民和環保團體認為會造成環境、食安問題。防檢局今（6 日）上午召開專家會議，前防檢局局長馮東海出席表示，「禁用」字眼太強烈，要大家不要危言聳聽。

馮東海說，沒有強烈到禁用這字眼，禁用在法律上是很強烈行為，歐盟不核准使用原因是，當任何業者的東西要被替換，該產品期限要展期時，要由業者提出申請，但沒人提出就落幕，是因為業者沒有提出申請才放棄，不是禁用，是從核准狀態，回到未核准，不要把它想成這麼強烈，主要是有些性質有疑慮，並說各國制度要弄清楚，不要危言聳聽。

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▲▼研商固殺草作為紅豆植株乾燥劑使用之專家會議。（圖／翻攝防檢局臉書）

▲王順成說，此事就是溝通問題。（圖／翻攝防檢局臉書）

朝陽科大環管系教授王順成表示，固殺草雖然大家有疑慮，但農委會風險評估理論上是低的，這件事情只有一個「溝通」問題，農民會問為何已經在推廣氯酸鈉、壬酸，都有2個藥劑還要推固殺草，溝通上必須講清楚的是，壬酸的藥效是慢的，且會造成一個問題，就是「速度慢」，不可能配合到採收期，農民才會用固殺草作為補充藥劑，這也是無法跟農民、消費者好好解釋很急迫性的原因。

台大毒理所教授姜至剛也說，如何在成為工具之前有更好溝通是問題困難點，尤其過程中將巴拉刈停掉後，對特定族群、農民造成損失，是有特殊損害。陽明大學醫學系教授楊振昌表示，很多人可能不是了解，農民如果無法滿足需求，可以使用固殺草，不過，還是鼓勵用有幾跟低毒性，也建議防檢局評估過程或是跟國際比較，資訊要公開透明，且若說歐洲沒用，那該國替代藥劑又為何？

▲▼研商固殺草作為紅豆植株乾燥劑使用之專家會議。（圖／翻攝防檢局臉書）

▲張瑞璋坦言，當初開放固殺草沒有公開風險溝通。（圖／翻攝防檢局臉書）

防檢局副局長鄒慧娟說，新型態農藥使用公開都會諮詢大家意見，固殺草原本就有，沒特別公開動作，未來會強化，針對新的有效成分、使用方法等農藥，也會強化風險溝通。至於為何已經有氯酸鈉、壬酸還有固殺草？鄒慧娟表示，是為了搶時間，種紅豆後要種水稻，約定代耕隊時間要確定好採收，有使用需求。

目前會議已開超過2小時，防檢局和專家仍在繼續討論，農業藥物毒物試驗所所長張瑞璋坦言，當初問題就是開放後，沒有公開的跟大家說明這件事，後續在風險溝通要有更細膩做法。鄒慧娟強調，防檢局立場是「減少使用農藥」，但必要時也要給農民農藥，前提是有安全方法，但不是鼓勵用，只是多一個選擇，可以按照核准範圍，可確定人體跟環境安全。

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