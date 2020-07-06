預購三倍券！他事後收簡訊「資料有誤」附網址：盡快驗證　網揭詐騙陰謀

▲原PO收到簡訊（左），說他三倍券預購資料有誤。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請問有人收到這樣的簡訊嗎？想知道真假，謝謝！」一名男網友日前貼出一張截圖，只見他收到一封「行政院振興三倍券」的簡訊通知，上面告知申請的預購方案資料有誤、不符，導致審核未通過，要他點進一個網址，重新完成身分驗證。看到貼文後，其他網友趕緊留言，提醒原PO可能是詐騙，千萬不要點開網址。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出簡訊截圖，只見他先是收到一句「行政院振興三倍券」，配上一張三倍券的照片，接著就是一段提醒「親愛的用戶您好，您所申請之行政院振興三倍券預購方案由於相關資料有誤或不符，因此審核未通過，收到此訊息後，請盡快進入連結網址，重新完成身份驗證。」

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▲實際連到該網址，目前已遭刪除。（圖／擷取自picsee）

簡訊最後則是附上連結，提醒收到簡訊的人「避免無法完成預購，影響至個人權益。」原PO則是忍不住質疑內容真實性。結果看到照片後，其他網友紛紛留言，「詐騙集團永遠與時俱進啊」、「插健保卡根本就沒輸入什麼資料，最好還會不符」、「假的，不可能審核不過」、「詐騙集團開始出動了。」

看看簡訊上附的網址，並不是政府機關的連結，而且還是一個被縮短過的網址。實際輸入後，會發現該連結已經被用戶刪除或因為違反規範遭刪除。就有網友表示，「沒記錯所有的政院單位網址後面是 gov.tw吧？這也太假了」、「公家機關的網址不是長這樣」、「http沒有s絕對是假的，那是個人私自架設的網頁，那麼重要的單位不可能沒申請認證。」