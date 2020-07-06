昆山創業周10日登場　將發布兩岸青創園「升級版」





▲昆山將舉辦一系列創新創業活動，其中包括兩岸分會場（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為促進創新創業，「2020蘇州國際精英創業週昆山專場活動•中國昆山創業周」日前舉行發布會，宣布主活動將於7月10日到13日舉行。其中，昆山作為大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，將在活動期間舉辦2020海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會、發表兩岸青創園升級版，並計畫在台灣設分會場，降低疫情影響。

今年昆山創業周邁入第四屆，累計吸引1萬多名高層次人才參會，1千多個創新創業項目對接落地，今年將以「產業再攀高、科創贏未來」為主題，採取1+10+11模式（即1個開幕式+10個市級專場活動+11個區鎮專場活動），於7月10日到13日進行。

▲2020蘇州國際精英創業週昆山專場活動•中國昆山創業周新聞發布會於日前舉行。（圖／新華社）

昆山市委組織部常務副部長陳青林表示，昆山正處於推動高質量發展的關鍵時期，對人才的需求比以往任何時候都更為迫切，全力推進產業科創中心建設，目的就是要搶抓新一輪科技革命、產業革命帶來的重大機遇。

據了解，在兩岸交流層面，今年由於受新冠肺炎疫情影響，因此昆山官方計畫在舉辦2020海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會的同時，由昆山創新在台灣設立分會場，以昆台兩地遠程連線的方式同步展開活動。

江蘇省昆山市官方指出，會上還將發布昆山兩岸青創園升級版、兩岸青年創新創業政策，吸引更多台灣青年來昆山創新創業。

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