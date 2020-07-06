印度日增2.5萬例！泰姬瑪哈陵重啟喊卡　印尼單日82死…成東南亞最嚴重國家

▲泰姬瑪哈陵原訂6日重新對外開放。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

新冠肺炎疫情持續在全球各地蔓延，印度5日新增近2.5萬例確診，613人死亡，原定6日重新對外開放的泰姬媽哈陵也緊急喊卡。另外墨西哥增加了近7000例確診，成為拉丁美洲疫情最嚴重的國家之一；而印尼5日新增82人死亡，是該國單日死亡人數最多的一天。

根據路透社報導，由印度文化部管理的所有名勝古蹟原訂從6日起重新開放，從3月17日關閉至今的泰姬瑪哈陵也在開放之列，但印度連日確診數創下新高，因此北方邦阿格拉（Agra）政府宣布取消重新開放泰姬瑪哈陵。

印度政府日前解除國內的大規模封鎖措施，確診人數卻不斷創下新高，5日新增2萬4850例確診，613人死亡，截至目前印度累計確診人數達67萬3165例，逼近疫情第三嚴重的俄羅斯；儘管國內旅遊已經開放，但一些國際級的景點若沒有各國旅客，仍無法恢復生計。

▲印尼是目前東南亞疫情最嚴重的國家。（圖／路透）



另外，印尼衛生部門5日公布新增82名確診病患死亡，是該國有紀錄以來死亡人數最多的一天；確診人數則增加1607例，累計總數達6萬3749例確診，成為東南亞地區疫情最嚴重的國家。

拉丁美洲的疫情逐漸擴大，墨西哥5日新增6914人確診、523人死亡，累計確診數達25萬6848例，死亡數為3萬639人。儘管墨西哥的確診數為全球第8，但死亡人數卻在全球前5，官方也認為，因為檢測數量不足，實際的確診與死亡人數可能更高

根據約翰霍普金斯大學數據統計，墨西哥的死亡人數為拉丁美洲第二，最嚴重的國家則是巴西，截至目前共有160萬3055人確診，6萬4867人死亡；但兩國政府仍舊持續進行重啟計畫，希望經濟盡快恢復。

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