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港版國安法通過後首出庭！　黃之鋒吐心聲：香港現在很像「數十年前台灣」

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▲▼黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法通過後，許多民主自決派團體紛紛解散。前眾志秘書長黃之鋒在出庭前一天吐露心聲，感覺香港現在的情況，很像時光倒流至數十年前台灣，希望大家一切安好。

黃之鋒5日於臉書發文表示，針對反送中運動期間的包圍警察總部案件，他在6日將和周庭、林朗彥一起出庭，雖然距離判決和判形應該還有一段時間，但對於檢控官、法官會怎麼處理，還不能那麼老定，「只望明天可以順利步出法庭」。

回憶這幾年來參與抗爭的過程，黃之鋒表示，「幾年以來，出入狗屋和法庭，已成我的日常」。不過，對比許多示威者被以暴動罪名起訴，讓他覺得自己被控告組織、煽動和參與未經批准集結，也不值得過份憂慮。

黃之鋒透露，近來有一個感覺，香港現在的情況，很像時光倒流至數十年前台灣，面對如同《懲治叛亂條例》與《刑法100條》的 香港國安法，只望大家一切安好。

黃之鋒也期許，「安好的話，若然行有餘力，形勢縱然壞透，也可以一起對抗。即使至今，在街頭抗爭仍未心息的同時，仍在各戰線，有抵抗的可能吧？」他也說，不論本週未初選投票、繼續組織工會、黃色經濟圈，「我從不輕看政權的打壓，但我更不願輕看香港人的勇氣智慧，總會在絕處逢生」。

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