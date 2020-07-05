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王毅：國際上一些人「自居師爺」　以人權為藉口搞亂香港

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▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部長王毅7日與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）通電話，高度讚賞沙烏地阿拉伯在涉港、涉疆問題上的立場，並批評國際上有一些人「以師爺自居」，對別國指手畫腳，以人權為藉口粗暴干涉中國內政，藉此搞亂香港和新疆。

王毅在電話中表示，今年是中沙建交30週年，兩國關係取得巨大發展，尤其是中沙建立全面戰略夥伴關係，成立高級別聯合委員會，各領域合作步入快車道，「沙烏地阿拉伯是重要新興市場經濟體和具有世界影響的阿拉伯國家，中方始終把同沙關係置於外交全局重要位置。我們願同沙方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，推動中沙全面戰略夥伴關係取得更大發展。」

▲▼2020,香港七一衝突。（圖／路透）

王毅提到，新冠肺炎疫情發生後，習近平主席兩次同薩勒曼國王通電話，兩國相互支持，相互幫助，體現了兄弟情誼，中方願繼續向沙方提供力所能及的幫助，同沙方開展疫苗研發合作，「中方讚賞沙方作為二十國集團（G20）主席國所做大量工作，全力支持沙特履行職責，推動國際社會團結抗疫，維護好G20合作勢頭。」

王毅指出，中沙在涉及彼此核心利益問題上一貫相互支持，在國際舞台上主持公道正義，堅定維護兩國和發展中國家共同利益，「沙方支持中方在涉港、涉疆問題上的正當立場，我們對此高度讚賞。」

王毅強調，國際上有一些人總以教師爺自居，動輒對別國指手畫腳，以人權為藉口粗暴干涉中國內政，其真實目的是藉此搞亂香港和新疆，進而阻礙中國的發展進程，「不干涉內政是國際關係基本準則，中方堅決反對將人權問題政治化，堅決反對借人權干涉別國內政，這既是在維護中國自身的正當權益，也是在維護國際關係基本準則，符合包括沙烏地阿拉伯在內所有發展中國家的共同利益。」

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

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