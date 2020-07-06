20歲男KTV狂嗨5小時！嘶吼唱到「肺爆炸」　醫曝1類人風險最高

▲男子KTV唱歌唱到肺破裂。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

唱KTV竟唱到差點送命，大陸浙江杭州有一名男子約朋友到KTV歡唱，眾人喝酒連續狂嗨5小時才散場，不料返家後他卻突然感到胸口劇痛，甚至一度呼吸困難，經醫生檢查後才發現有肺泡破裂、氣胸等情況，緊急進行「胸腔閉式引流」手術後保住一命。

根據《杭州網》報導，20歲男子家明（化名）日前晚間約朋友一起到KTV唱歌，眾人從晚上8點唱到隔天凌晨1點，「點了非常多嗨歌，基本都靠吼的，前前後後還喝了四、五瓶」，不料回家後胸口突然開始劇痛，甚至一度有呼吸困難的情況，家人見狀立刻帶他到醫院治療。

家明在醫院接受胸部斷層掃描後，才發現他是自發性氣胸復發，左肺甚至已經壓縮了50％，醫生隨即替他進行「胸腔閉式引流」手術，待胸悶氣急的症狀緩解後，再進行胸腔鏡肺大泡切除與修補手術，所幸手術的過程均非常順利。

▲醫生指出，即使沒有肺部疾病的人，也有機會發生肺大泡情況。（圖／翻攝自免費圖庫PIXABABY）

醫生表示，氣胸屬於胸外科的急病之一，主要是指氣體進入了胸膜腔，造成積氣狀態壓縮肺部，影響正常的呼吸功能，持續性與復發性氣胸若治療不當或未及時治療，除會有損害肺部功能的情況外，最嚴重可能危及生命。

醫生指出，即使沒有肺部疾病的人，也都有機會出現肺大泡情況，尤其是瘦長體型的人，一般是因為在青春期時，肺部的發育趕不上胸腔和胸壁的發育速度，肺在胸膜下就更容易產生肺大泡。

據悉，家明今年6月時就曾經發生氣胸情況，當時他連續多天胸口劇痛，原本以為休息一下就好，不料過了幾天反而情況加重，只好到附近的大醫院檢查，最後才發現是氣胸，經胸腔抽氣後症狀才好轉。