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一個人生活夠用就好！李朝鎔行善感召好友　攜手購中巴捐門諾

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▲▼李朝鎔偕同好友陳德彬共同捐贈一輛中型巴士給門諾壽豐分院，為偏鄉病患提供即時性的接駁服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼李朝鎔偕同好友陳德彬共同捐贈一輛中型巴士給門諾壽豐分院，為偏鄉病患提供即時性的接駁服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「我不太會說話，但有能力我會盡量做！」2017年李朝鎔先生以爺爺之名，捐贈一輛福祉車給門諾醫院，今年初得知壽豐分院有中型巴士汰換需求時，便號召好朋友陳德彬先生一起做公益，2人慷慨解囊共同捐贈一輛中型巴士給門諾壽豐分院，為偏鄉病患提供更方便與即時性的接駁服務。

▲▼李朝鎔偕同好友陳德彬共同捐贈一輛中型巴士給門諾壽豐分院，為偏鄉病患提供即時性的接駁服務。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
捐贈儀式簡單隆重，門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚除了代表機構致贈感謝狀及中型巴士模型，也在醫院同仁的見證下，共同完成中型巴士的啟動典禮，場面相當溫馨。

總執行長趙福厚表示，感謝李朝鎔先生多年來，持續的關心門諾醫院的需要，在各個階段給予及時的捐助與支持，這份默默付出的精神令人相當敬佩。尤其，今年4月份，李先生得知壽豐分院原使用的中型巴士因車輛老舊需進行汰換時，他隨即慷慨解囊並獲得好友陳德彬先生的支持，兩人發揮愛心共同認捐購置車款310萬元，讓壽豐分院順利汰換老交通車，為病患與醫護同仁提供更安全舒適的交通接送。

▲▼李朝鎔偕同好友陳德彬共同捐贈一輛中型巴士給門諾壽豐分院，為偏鄉病患提供即時性的接駁服務。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾致贈感謝狀及中型巴士模型。
 
相識多年的好友，除了生活、事業的共勉，現在更攜手一起做公益，陳德彬先生說，有能力為社會多付出一些，其實這對自己來說也是一種福氣！某次與妻子造訪移居花蓮的李朝鎔，竟在他家中的櫥櫃上發現了一輛輛的救護車模型，一問之下才得知，原來這位好朋友竟然默默的以家人、自己的名義捐贈救護車、福祉車給多家醫院，低調行善的精神著實令人動容。因此，當李朝鎔先生將壽豐分院有汰換中型巴士需求的想法告知他時，他與妻子毫不遲疑，決定共同促成這份愛心的延續，讓偏鄉民眾獲得更舒適、便捷的服務。
 
個性簡樸低調的李朝鎔說，他一個人生活，一切夠用就好，只要有多餘的能力，他會盡己所能幫助更多需要的人，因為施比受更有福。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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