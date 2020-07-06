豆乳也能不一樣！自然零豆乳優格　豆乳加益菌　迸出新滋味

▲福樂「自然零」系列推出豆乳優格（原味／黑糖），將濃醇豆漿加益菌發酵成優格。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

你今天喝豆漿了嗎？根據報導，豆漿擁有豐富跟多元的營養，隨著健康意識逐漸抬頭，加上健身風氣盛行，許多人都選擇用豆漿作為運動結束後的飲品。而這股豆漿的魅力也從東方慢慢擴散出去，各種與豆漿融合的食品不斷推出，現在就有小小一杯的豆乳優格，吃的到豆漿營養還能照顧消化到健康，堪稱「豆漿升級版」的聖品全新上市。

觀察到市面上少見豆漿以及優格碰撞的火花，再加上近年日韓都紛紛推出豆乳優格相關的產品，福樂率先觀察到現在市面上大家對「豆乳」喜愛程度越來越高，推出了以豆乳取代牛奶發酵的優格，再加上嚴選非基改黃豆以及多元優質菌種，研發出「豆漿優格」（原味／黑糖），讓豆乳也能不一樣的出現在消費者面前，在選購優格的時候能有更多元的品項與口味。

▼福樂推出「自然零」豆乳優格系列，讓豆乳也能很不一樣！

別看這一小碗豆漿優格外面如此簡單，裡面其實蘊含大大學問，這一杯可是以100%豆乳發酵，沒有添加任何豆粉，皆以非基改黃豆製作，讓消費者可以補充植物性優質蛋白；而無添加色素、防腐劑就能完整吃到豆乳的濃醇以及優格的順口，無牛奶成分添加以及成分全素，更是讓有乳糖不耐症跟素食族群都可以安心使用。

除了原味以外，同時也推出黑糖口味，讓香醇的黑糖漿與豆乳優格做出完美融合，在豆香上增添黑糖的香甜，口感不只滑順清爽，更能同時藉由小小一杯中蘊含的大大營養，呵護每日辛勞的腸胃，進行身體的簡單清潔，同時補充大豆營養，照顧全家健康。

▼豆乳優格中的健康益菌、大豆營養能照顧我們的腸道健康。

豆乳優格除了單吃就綿密、順口以外，也可以搭配簡單榖片、水果在裡面，增添更多不一樣的口感，在上班、上學前吃一杯，或是下午茶嘴饞的時候，都能感受到貼近自然的好滋味。而就算是平常比較少吃優格、或是想嘗試新口味的消費者，在這一杯充滿濃郁豆香氣息的豆乳優格中，也一定能嚐到喜歡的味道。

▼福樂推出的豆乳優格，同時滿足嚐鮮與健康需求。