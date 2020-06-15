環保站成立廚藝教室　人人都能成為蔬食主廚

圖、文／慈濟基金會 林佳予

為了帶動家家健康美味的蔬食，嘉義慈濟志工在國華環保站成立「廚藝教室」，每週六下午由專人現場示範教學，日前志工以「三杯杏鮑菇」教學，每一位參加的人還可以帶回三杯杏鮑菇加炒麵，讓大家將現場學得美味蔬食料理帶回家當晚餐、與家人分享。

每週六傍晚，嘉義國華環保站總會飄來陣陣菜香，接近晚餐時間令人聞之垂涎三尺，6月13日由陳明足擔任主廚，示範「三杯杏鮑菇」，可當家常菜也能在宴客端上桌，陳明足用新鮮的杏鮑菇、麻油、薑片、九層塔等食材，佐以醬油、醋、冰糖等調味料，先將杏鮑菇滾刀塊、炸成咖啡色，當菇類提出香味，再炒三杯調味，微微的鹹度好下飯、也可搭配麵食，色香味俱全，再搭配個青菜、湯，就是一桌美味的蔬食料理。

現場大家紛紛以手機錄影、寫筆記。陳明足表示：「杏鮑菇含有豐富的蛋白質、有的人覺得吃素營養不夠，或每次都只有吃豆腐或豆包，較沒有口味的變化，杏鮑菇營養豐富又可多變化。」

首次參加的民眾何家蜜表示：「每次來如果一點一滴的學習，其實可以推廣吃素，聽到師姊說，證嚴上人在呼籲要素食，但自己對素食的料理不是很懂，較沒跳脫以前的煮法，現在藉這樣的課程獲益良多，也可推廣到家人甚至是朋友。」

認真做筆記的還有80歲的家庭煮夫─鄭登福，他認真記下每個料理作法，鄭登福平時會煮健康蔬食鍋，來「廚藝教室」是想多學菜色變化，征服家人的味蕾。活力十足的郭錦珠分享：「以前我有三高，茹素後膽固醇由500(mg/dl)多降到200(mg/dl)多，鼓勵大家要多蔬食有益健康。」

母子檔吳小弟與媽媽上台分享素食的好處。10歲的吳小弟弟已吃素3年多，不管主持人如何考驗他的意志力，他唯一答案是「我不要吃肉！」堅持吃素。原來吳小弟6歲時看到一張豬隻被關起來的照片，問了姊姊：「豬豬為什麼要被關起來?」姊姊回答：「這些豬要被殺掉。」吳小弟不解的問；「為什麼要被殺掉?」「因為你們要吃肉啊！」姊姊的回答讓他不捨動物被殺，而當下決定不再吃肉。

在學校，只有吳小弟一位吃素，有次大家都吃麥當勞，他只願意吃媽媽為他準備的麵包，媽媽也曾覺得另外準備素食很麻煩，但吳小弟堅定的說：「我可以忍耐，只要買超商的牛奶及波蘿麵包給我吃就好，我不要吃肉。」

有人問吳媽媽會不會擔心吳小弟吃素影響發育，吳媽媽笑著說，吳小弟身體非常強壯，9歲半時，身高已有135公分，體重40公斤，活力十足，很有力氣呢！而吳媽媽也為了替高齡卻生病的母親祈福，從前年開始茹素至今。吳媽媽和吳小弟邀約大家一起素食，「吃素很健康又環保，又可以愛護動物，是一件很好的事！」