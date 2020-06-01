蔬食滷味挑7樣！一倒吐血「全都一口還少給」哀怨花275元　店家：秤重的

▲原PO買蔬食滷味，價格和份量都讓他傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請問各位，是我錯過了菜價飆漲的新聞嗎？」一名男網友日前用外送點素食滷味，點了7樣青菜，扣掉15元運費一共275元，結果送來之後讓他超傻眼。只見店家用塑膠袋裝著大約半袋的滷味，但一倒出來，份量少得像是已經被人吃掉一半，讓原PO忍不住直呼「我是真的吃米不知道米價嗎？」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他點了外送之後才知道，「原來素食滷味是這麼食玉炊桂」，他拿到整個傻眼、打開更傻眼，一包的份量倒出來，少到他直批「蔬菜煮熟縮水也不會縮這麼嚴重吧」，也強調自己一口都還沒吃。

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仔細看看訂單，他點了大陸妹、水蓮、玉米筍、地瓜葉、杏鮑菇、茭白筍、花椰菜，一共7樣青菜，不算15元運費，光是青菜就一共275元，平均一樣菜就要40元左右。但根據原PO敘述「水蓮不到一口、筊白筍大概跟大拇指一樣長、大陸妹一口、杏鮑菇5小塊。」

▲平均一樣青菜要40元，但好幾樣菜都只有一口。（圖／翻攝自爆怨公社）

而且明明有點花椰菜，但店家卻似乎忘記放，只有玉米筍的份量讓原PO勉強接受。看到這樣的餐點，男網友忍不住打電話給店家確認，想知道是不是放錯了，對方則回「沒錯啊！」並解釋是用秤重的，讓原PO更火大「聽完整個都飽了！」

看到照片後，其他人也看傻，「我看那些湯是不是比食材來的重」、「290……滷味可以吃到撐耶！現在還有用秤的」、「打死不吃加熱式滷味」、「貴在湯汁吧～真的滿貴的」、「素食雖然很貴，但這個太貴了啦」、「這種買一次，當被騙，以後不可能再買。」

不過就有網友表示，其實素食本身就貴，加上菜價最近暴漲，外送平台又要抽成，這個價格真的不意外，「第一！素食的菜本身就都很高單價。第二！外送的價位真的很可怕，最省的就是自己出門買」、「有些店家的價格在外送平台上的金額會比較貴，因為外送平台抽%數的關係。」

留言中則有一名加熱式滷味業者留言，「自己本身賣加熱滷味，菜價雖然高漲，但該給客人的還是要給。蔬菜煮起來會稍微縮水與軟懶擠一起，因此看起來比較少」，接著也忍不住抱怨，說菜價漲了，他量沒減少，如果菜價變便宜他就主動加量，「疫情關係，進口商品食材本來量就沒法多，因此貴」、「評論拜託別寫菜太少……現在真的很貴，平常5根15元一份，也寫量太少……到底要吃幾根才算正常：（」。