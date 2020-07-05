解放軍反制印度　重啟廢棄半世紀的西藏神祕機場...衛星影像曝光

Systematic improvements across most #China airbases in border regions with #India have been undertaken in the last few months, another one spotted ongoing at #Damxung county, being #Tibet's first civil airport, originally built in 1955



Location : https://t.co/oeI9wxTooo pic.twitter.com/Gyce8Nkuku — d-atis☠️ (@detresfa_) July 2, 2020

記者楊庭蒝／綜合報導

中印邊境衝突後，雙方高層舉行過多次會議協商，但緊張關係仍持續升溫。中國近日為加強邊境防護反制印度，大動作修復西藏地區的軍事設施，除了在西藏林芝米林機場附近修建防空導彈陣地外，更重建早已廢棄的當雄機場。中國軍事專家認為，神秘的廢棄機場罕見重啟，背後的意義重大。

當雄機場是西藏第一座機場，擁有2條雙跑道，全長約3.5公里，不過因當初選址地區自然條件較為惡劣，當局後來另尋他地建設第貢嘎機場，並在1966年被廢棄、停用當雄機場。

綜合外媒報導，從軍事分析網站Shadowbreak發布的衛星圖和Google Earth開源源衛星圖像分析，中國確實在加強西藏林芝市周遭地區的基礎設施，並在該地區部屬了兩個綜合旅。

▲殲-20曾多次部署在拉薩貢嘎機場進行高原飛行測試。（圖／CFP）

目前西藏已投入使用的機場有5個，分別是拉薩貢嘎國際機場、阿里昆莎機場、昌都邦達機場、日喀則和平機場和林芝米林機場，多數提供民航使用，後續還規劃建設約6個新機場。

據陸媒分析，在原有的計畫中並未見當雄機場的身影，此次的決定可能是當局認為情勢所需，才會決定重啟當雄機場，未來有很大的機率會完全作為軍用，供大量戰機、運輸機進駐和備戰。

►積雪草保養大熱門！「神奇小金瓶」3360元➔899元