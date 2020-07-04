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莫迪親赴前線視察　陸外交部籲：不應採取致邊境複局勢複雜化舉動

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▲▼印度總理莫迪3日上午上午前往拉達克首府列城（Leh）前線視察部隊。（圖／路透）

▲印度總理莫迪前往拉達克首府列城（Leh）前線視察部隊。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨（3日）親赴拉達克首府列城（Leh）前線視察部隊，同時探視受傷官兵。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中印雙方正通過軍事和外交渠道就緩和當前事態進行對話溝通，「在此情況下，任何一方都不應採取可能導致邊境局勢複雜化的舉動。」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

《環球網》報導，趙立堅強調，希望印方同中方相向而行，切實按照兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國政府已經簽署的協定協議，通過雙方既有軍事和外交渠道，就妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區的和平與安寧。

▲▼印度總理莫迪3日上午上午前往拉達克首府列城（Leh）前線視察部隊。（圖／路透）

▲印度總理莫迪由國防參謀長及陸軍司令陪同親赴中印邊境前線鼓舞士氣。（圖／路透）

據印度總理辦公室表示，莫迪是由國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）陪同，搭乘直升機抵達列城前線尼木（Nimu），視察當地的三軍及西藏邊境警察部隊（Indo-Tibetan Border Police，ITBP），不過，原計劃訪問拉達克的印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）卻沒有同行。

據悉，莫迪這次前往前線視察是自6月15日中印雙方官兵在邊境地區發生肢體衝突造成人員傷亡後，印度內閣安全委員會成員首次高調走訪該地區。此前，中印雙方曾達成分批次組織前線部隊「脫離接觸」的共識，並強調會採取有力措施促進邊境地區局勢降溫。

▲▼印度總理莫迪3日上午上午前往拉達克首府列城（Leh）前線視察部隊。（圖／路透）

▲陸專家分析，莫迪此行意在轉移國內輿論焦點及向外界釋出主權的決心。（圖／路透）

對於莫迪此行，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰分析，莫迪訪問邊境地區首先顯示出其在涉及國家安全問題上一貫的「強人」形象，意在緩解外界的批評指責之聲，同時轉移國內對政府抗疫不力、經濟低迷不滿的視線。

錢峰認為，莫迪慰問前線將領和士兵，既能鼓舞軍心，也能直接瞭解一線部署和準備情況，聽取指揮官對當前局勢的建議和看法，為下一步做準備。另外，莫迪同時也向中方和國際社會表明，雖然印方願意通過雙邊機制、外交對話緩解邊境局勢，但莫迪在致力於維護國家主權和領土方面的決心是堅定的。

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