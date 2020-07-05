指考公民陷阱多、選項模寧兩可！3年來最難　補教師估5標下修6分

▲補教師羅文 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考最後一科考公民，補教師羅文指出，今年公民科雖然看似簡單，但其實中間有很多陷阱題，選項也有些模寧兩可，其中，經濟學題目又考得比較難，因此預估今年5標會將下修5至6分，恐是3年來最難的公民科，而今年時事題偏少，應是史上最少的一次，僅在一題選項中出現新冠肺炎。

羅文分析，今年各冊的出題比率大部分集中在選修（5、6冊），共出了40分，而1至4冊僅出60分，比例來說相較較少。但其中經濟學的部分比較難，許多考題連解題團隊都花了幾分鐘討論。

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羅文以18、19題組為例，該題組考政黨和選舉，考生必須花時間計算出4個政黨在甲乙丙3個族群的得票數，並且觀察得票率與各族群支持分布的狀況才能答題，該題「陷阱不少」，沒有表面上看來那麼簡單，需融會貫通才能拿分。

羅文再以第44題為例，C選項題到「政府應扮演生產者角色促進社會利益最大化」該題恐有爭議，因政府應是扮演「提供者」較妥當，而非「生產者」，畢竟還是要由政府委託廠商施作。

另外，第46、47題組題到印度種姓制度，但爭議在於，整篇是在論述協助婦女，但E選項卻是說「提供弱勢家庭脫離貧困及改善社會地位的機會」，是否能把婦女直接與弱勢家庭劃上等號，讓解題老師討論許久。