放棄台大電機！他重考4年「堅持拚醫科」　同學傻眼：我讀學店都畢業了

▲大學指定考科考試結束，考生笑開顏。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃君瀚／綜合報導

今（5）日是大學入學指定科目考試最後一天，無數高中學子總算放下肩上重擔，等待成績揭曉分發進入大學校園。就有大學應屆畢業的網友想起，身邊有位同學也參加了這場關鍵一試，耗費4年寒暑重複挑戰台大醫科，只求完成未竟的醫師路。

男網友在5日中午發文，提到身邊有個強者朋友，4前年也就是他們高中畢業的那一年，考上的科系是台大電機，結果最後放棄不讀，開始踏上重考人生，只為了追求醫師夢，「他是非台大的醫科不去」。

請繼續往下閱讀...

光陰荏苒，又到了鳳凰花綻放的季節，這時男網友已在學店修完4年課程畢業，忽然想起那位朋友，於是查了才發現，「看他今年還在考指考，只為了上醫科！」他覺得實在太瘋狂，耗費了4年時間，就是不願一丁點的委曲求全，「醫師真的值得浪費青春歲月去一直重考嗎？有沒有八卦？」

▲在台灣有一群頂尖學子堅持「非台大不讀」，甚至是「非台大醫科不讀」。（圖／記者李毓康攝）

文章貼出後，多數網友認為只要能考上，付出的一切都值得，「3x歲當主治，這幾年輸的之後2、3年就補回來」、「為了夢想，家裡又接受，很值」、「人生那麼長4年真的沒什麼」、「用薪水來比較的話，他1年可以抵正常人3年年薪」、「考上醫學系人生幾乎直接破關」、「以後少工作20年，有什麼不好」、「人生他選的，不太需要別人來判斷值不值。」

此外，還有不少網友分析起選擇台大電機或台大醫科之間的差異，「工程師跟醫生隨便問一個人想認識誰」、「讀電機才是浪費青春歲月」、「電機出路除非走到頂，不然地位很難比上醫師，但以賺錢來說，台大電機不會賺輸台大醫」、「台大電機 純血，再爛去台積電也是去爽缺好嗎」、「當醫生可以當到老，工程師汰換率很高。」