報案三聯單曝光！正宮嗆衛生局女員工：用意為何　痛心「那單純女孩去哪了」

▲衛生局女員工墜樓亡，疑似正宮報案三聯單曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許，從衛生局頂樓墜下身亡，而她事發前6個小時曾在臉書痛訴遭到性侵，讓家屬悲痛不已。對此，一名疑似是正宮的女子也發文反擊，指控林女介入其婚姻，更貼出報案三聯單，證明自己所述。當時警方通知林女到案說明，但她逾期未到，警方再通知擇日到案期間，就發生墜樓事件，讓人格外震驚。

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林女在事發前6小時於臉書發表千字文，痛訴自己遭到性侵，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』」，痛苦不堪的她，最後選擇以激烈手段揭開真相，「願用這條命，讓真相浮出檯面。」

事後，一名疑似是正宮的女子在臉書上反擊，「不知為何開始有人跟蹤，有黑衣人出現到公司徘徊，也在車子加裝跟蹤器手機定位，甚至不惜一切找人傷害我的家人…到底怎麼忍心將這一切不堪到處散播及轉發給我的親友長官…所有的案子及出庭一件一件即將到來，卻在這個時候選擇不管一切，用意為何？」

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落，事故現場還遺留血跡。（圖／記者游宗樺攝）

這名女子還提到，「想當初那單純的小女孩去哪了？」、「處處替你著想、總把您當成親妹妹般看待」、「我的心就像被刀劃過被車輾過撒滿了玻璃碎片，這是一輩子都不會有人知道到底是多麼的痛」，文末她更貼出了當初報案的三聯單，證明自己所述。

對此，警方表示，女子確實有向林女提告妨害家庭，當時也有通知林女到警局製作筆錄，但她逾期未到，就在通知她擇日到案的期間，就發生墜樓事件，讓人震驚不已。

警方另外提到，有疑似林女親友開設小帳，並將遭影射的男子所有惡行公布在臉書上，而男子對此提告妨害名譽，不過因不知是誰開的帳號，因此需要行文臉書公司，查詢IP位置才能確認，而目前警方也介入調查中。

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