昔同事情變調！2年前對他滿是感謝　衛生局女員工：謝謝你百分百的祝福

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落，臉書曾PO文感謝遭影射的民間復健機構的負責人。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許，從衛生局頂樓墜下身亡，而她事發前6個小時曾在臉書痛訴遭到性侵，讓家屬悲痛不已。據了解，林女所影射的加害者疑似為一間民間復健機構的負責人，而翻閱林女臉書發現，2年前的貼文中，對這名負責人是充滿著感謝，孰料昔日的同事情誼卻出現意外發展，進而釀成憾事，也讓人不勝唏噓。

林女3日下午5時許發表一篇千字文，而文章一開始就用著極激烈文字做開頭，「『如果被車撞了，至少還有一灘爛肉讓人家可憐，而妳呢？連渣都沒有。』」林女提到，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』」，清楚地描述了遭到性侵的過程，結束後她不斷的崩潰痛哭，而對方一再的下跪道歉，林女甚至心軟答應不公開真相，直到自己閱讀了《房思琪的初戀樂園》，才明白一切。

翻閱林女臉書，可以發現她時長分享生活及美照，不過2年前的一篇貼文，似乎也透露了整件事情的開端。該篇貼文中，林女提到自己準備從一間民間復健機構離開，文章滿滿的對同事的感謝，她更一一點名寫下道謝文，而仔細一看，她第一個點名的就是這名被影射的負責人。

林女寫到，「感謝讓我在短短一年學習到許多，…，雖然要用更多精力去學習新的職掌，但現在回頭來看只有滿滿的成就感！…也謝謝你百分之百的祝福，讓我能心無旁騖的為新的方向努力！」字字句句充滿了感謝，但沒想到，2年後的今天，2人同事的情誼卻變了調，而林女更不堪折磨，選擇以激烈手段揭露真相，讓家屬相當悲痛。目前警方已介入調查，全案仍須進一步調查釐清。

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