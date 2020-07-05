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執行長承認外遇！衛生局女員工墜樓「痛訴性侵」　男方現身回應了

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記者柯沛辰／綜合報導

新北市衛生局林姓女員工3日墜樓身亡，生前曾在臉書自曝遭性侵，檢警不排除是性侵導致羞憤自殺，陸續傳喚相關人等釐清，其中包含備受關注的廖姓執行長。廖男表示，他跟林女是男女朋友，很對不起老婆，但絕對沒有性侵。

林女3日深夜11點墜樓身亡，跳樓前6小時悲憤發文，並用分身帳號在臉書化名指控一名長照機構擔任執行長的廖姓男子，「想到你用強暴、謊言、暴力、背叛毀了我的人生，你卻還有家庭可以回，還有無知的群眾可以靠，而我的傷痛要回歸給誰…」

林女沉痛控訴，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』，他的動作卻沒有停過，掙扎了一個小時後，他達成了，並且用飛快的速度穿好衣物，說跟家人有約要出去玩，留下一片狼籍的房間與虛脫的我。」

▲▼執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

▲衛生局女員工淚訴遭性侵，發文後6小時墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

由於事件情節宛如《房思琪的初戀樂園》翻版，廖姓男主角資料陸續遭網友起底，更爆出是某長照機構執行長。對此，該機構5日緊急發出5點聲明，廖男也遭解除執行長職務。

由於檢警不排除是性侵導致輕生，陸續約談相關人等。根據《聯合報》報導，廖男強調，他對輕生案件感到遺憾，儘管對不起妻子，也承認林女是女朋友，但絕無性侵情事，希望司法能還他一個公道，讓兩個家庭盡早回復平靜。

據了解，林女2年前也在同一家長照機構服務，期間與已婚執行長發生畸戀，但這段感情讓她痛苦不已，在轉任新北市衛生局後，仍負責長照業務，與執行長更密切往來。

▲▼衛生局女員工墜樓亡，疑似正宮報案三聯單曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲衛生局女員工墜樓亡，疑似正宮報案三聯單曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

執行長妻子日前察覺有異，委請徵信社跟監蒐證，終於發現2人婚外情，隨後向林提告妨害家庭，並揚言要她身敗名裂。衛生局主管3日得知後，進行約談，不料林女情緒崩潰、嚎啕大哭。

當時同事遍尋不著林女，立刻報警處理，不料晚間11點多仍傳出憾事，發現林女從衛生局9樓墜落停車場，經送醫搶救後不治。

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

▲林女從衛生局大樓頂樓墜落。（合成圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

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