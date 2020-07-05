衛生局女員工墜樓亡！她「死諫」痛揭渣男行為...醫：發現小四後希望破滅

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

記者林妤柔／採訪報導

新北市衛生局一名林姓女員工於3日墜樓身亡，她生前也在臉書揭露被一名長照機構執行長性侵、欺騙、強迫交往，等到徵信社找到自己後，才知道該人夫還有小四，閱讀完《房思琪的初戀樂園》才明白自己被欺騙。精神科醫師認為，該女以死諫的方式公開男生是個愛情騙子，但長期受到被利用、被騙的情緒折磨，所以也想以此解決自己的痛苦。

精神科醫師楊聰才從該女的臉書貼文判斷，女生應是死諫的心態，想藉由文字撻伐男生的多情、忘恩負義。雖然女生一而再再而三的原諒，即使元配要告她也忍了下來，想不到真心換絕情，她發現該男還有小四，根本是個愛情騙子，原本的希望變成絕望，而這些被騙、被利用的感覺折磨她，自己情緒也嚥不下去，才想藉由這種方式讓大家知道人夫的壞，同時解決自己的痛苦。

請繼續往下閱讀...

楊聰才建議，如果以貼文判斷，最起初被性侵應該找信任的朋友談，或是啟動法律訴訟，台灣各縣市都有性侵害防治中心，也有相關輔導可使用；若造成身心受創，也有專業醫師、心理師、社工師協助。

該女員工因被性侵，最後進而跟對方交往，楊聰才認為這種情況也要注意，認為可能有「斯德哥爾摩症候群」的狀況。他指出，從哭訴強暴到最後認同、包容，是應該被輔導的，這跟個人背景有關，可能出自低自信、或是依戀上有悲天憫人或聖母情結傾向的人。

「我要感化他、我會跟我的真愛在一起、我會讓他脫胎換骨。」楊聰才認為，這種情緒使自己陷入矛盾與困境，如果哭訴給別人聽，聽的人可能也會覺得有問題，所以這些心態都需要修正，而他也再次強調，有感情狀況，自殺真的不是解決的好方法。