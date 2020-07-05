原本不妥協！衛生局女員工墜樓亡　王奕凱曝「一週被搞到崩潰」：她其實想活著

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落身亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市衛生局林姓女員工3日深夜11時許墜樓身亡，而她事發前6個小時曾在臉書痛訴遭到性侵，讓家屬悲痛不已。對此，社運人士王奕凱發文表示，林女早在6月底就曾發文揭露事實，而當時的她寫下的是，「謝謝你，在你的不斷挑釁與刺激下，我選擇活下來」，但事後卻遭到男方不斷騷擾，甚至提告行害名譽，「原本打算不妥協的活下去，同一篇文在一週後變成選擇妥協了」。

林女3日下午5時許發布一篇1539字的貼文，揭露男方惡行，「『如果被車撞了，至少還有一灘爛肉讓人家可憐，而妳呢？連渣都沒有。』謝謝你，在你的不斷挑釁與刺激下，我妥協了。」而貼文發出的6小時後，林女就墜樓身亡。

▲社運人士王奕凱臉書透露，林女早在6月底就發布千字文，而當時的她，「其實想活下去」。（圖／翻攝臉書）

對此，王奕凱發文透露，「女方小帳、當事人男方都被關帳號了，還好我都有備份起來。」他提到，這整個案子男方要全身而退「真的太容易了」，因為怎可能遭強暴後這麼久了能夠留下證據，而因為沒有證據，女方所提到的會動手打人、控制等，都只是女方自訴，「沒有當下有證據最後就只會沒事吧。」

王奕凱表示，林女6月底時就曾發布過同一篇貼文，而截圖中，林女故意沒將傳訊人的資料碼乾淨，「就是女方想要活下去的，她沒有講是誰，只説傳訊給她的人的手機是09XXXXXXXX。」

王奕凱提到，就在林女這篇貼文PO出後，男方立刻控訴被人盜用照片，並稱指控不實，接著拼命的騷擾林女，「女方在一週內被搞到崩潰，原本打算不妥協的活下去，同一篇文在一週後變成選擇妥協了，然後就跳樓自殺了。」

對此，警方也證實，有疑似林女親友開設小帳，並將遭影射的男子所有惡行公布在臉書上，而男子有提告妨害名譽，不過因不知是誰開的帳號，因此需要行文臉輸公司，查詢IP位置才能確認，而目前警方也介入調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

昔同事情變調！2年前對他滿是感謝 衛生局女員工：謝謝你百分百的祝福

好友睡一旁！市議員助理竟無視想性侵他女友 還冷喊：就玩玩嘛…她崩潰險輕生