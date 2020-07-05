衛生局女員工哭：求救聲被手掌掩蓋！6hrs墜樓亡　被控男子、長照機構臉書全關

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日深夜11時許墜樓亡，而她生前曾在臉書發表一篇千字文，透露自己遭到性侵、欺騙等。對此，稍早被控的長照機構執行長，已經將個人臉書、粉絲專頁關閉，而至於事件真相究竟為何，仍有待警方更進一步調查釐清。

林女的千字文提到，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』」字裡行間中透露著自己遭到性侵、欺騙，而她在寫下這篇文後的5小時，就被發現墜樓。不過，一名疑似正宮的女子稍早也出面駁斥，「我的心就像被刀劃過被車輾過撒滿了玻璃碎片，這是一輩子都不會有人知道到底是多麼的痛」。

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不過，目前該名女子已將這篇貼文刪除，並將臉書關閉。此外，遭影射的男子臉書、粉絲專頁也都已經相繼關版。另外，林女的家屬獲報到場後，激動地難過落淚，希望檢警能介入調查事情真相，讓林女能夠安息。

►我沒有遲到，是時間遲到了！