衛生局女員工「像被眷養的狗」痛訴：他強暴我！6hrs墜樓亡　正宮發文反擊了

▲衛生局女員工墜樓亡，疑似正宮出面回應了。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

記者林昱萱／新北報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日下午5時許失蹤，孰料卻在深夜11時許傳出墜樓，而林女失蹤前曾在臉書發布一篇千字文，透露自己遭到性侵、欺騙等。對此，一名疑似是正宮的女子，卻在稍早在臉書發文提到，「當我下跪苦苦哀求還我老公及家庭時，那不為所動的表情，連眼都不眨露出那一抹冷笑，讓我瞬間清醒」。

林女曾在臉書寫下1539字，字字句句充滿了沉痛的控訴，而文內提及，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』」而林女也提到，「他的動作卻沒有停過，掙扎了一個小時後，他達成了，並且用飛快的速度穿好衣物，說跟家人有約要出去玩，留下一片狼籍的房間與虛脫的我。」

對此，一名疑似是正宮的女子在臉書上表示，「為了家庭為了孩子，我必須堅強.....不知為何開始有人跟蹤，有黑衣人出現到公司徘徊，也在車子加裝跟蹤器手機定位,甚至不惜一切找人傷害我的家人.......到底怎麼忍心將這一切不堪到處散播及轉發給我的親友長官......所有的案子及出庭一件一件即將到來，卻在這個時候選擇不管一切，用意為何？」

此外，該名女子控訴，「想當初那單純的小女孩去哪了？」、「處處替你著想、總把您當成親妹妹般看待」、「我的心就像被刀劃過被車輾過撒滿了玻璃碎片，這是一輩子都不會有人知道到底是多麼的痛」。

不過，目前疑似正宮所寫下的這篇貼文已經被刪除，而遭影射的前男同事臉書也已經關版，至於事情詳細發生經過、原因，仍有待警方調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

