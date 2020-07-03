神棍稱9尊神明附體！騙飲料妹陰陽調和…見警上門猛念「隱身咒」：你看不到我

▲神棍誆「九尊神明附身」，騙2女陰陽調和，遭逮還狂念「隱身咒」，警方傻眼。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

劉姓男子自稱「九尊神明附身」，向女子小凡（化名）騙稱有嬰靈纏身，可以幫忙化解，藉此騙了7萬元現金與金飾，甚至還性侵小凡得逞。誇張的是，當警方上門時，他全身只穿著內褲，嘴裡還念著「隱身咒」，被逮時更驚訝問警方，「你怎麼看得到我」，讓人相當傻眼。台中高分院最後依法判他徒刑，他不服上訴最高院，但遭駁回。

劉男2008年在桃園犯下性侵友人未滿14歲女兒，遭法院判刑7年半定讞，卻未到案執行遭通緝，逃亡5年多後，警方掌握行蹤上門逮人，但卻見他僅穿內褲躲暗處默念「隱身咒」，警方見狀用手電筒照他，沒想到他卻一臉震驚的問，「怎麼看得到我」，還氣憤得說，要不是警方打斷咒語，一定能隱身，「只要3枝針、1碗黑狗血與1個假人，我就可以下降頭，保證讓員警出車禍」。

根據判決，劉男2017年10月間認識住家附近飲料店的女店員小凡，於是謊稱自己有神壇，且有「九尊神明附身」，並指小凡身上有許多問題，他可以給予協助。當時健康出問題的小凡深信不疑，除了主動說出跟男友有感情問題外，也讓劉男「作法」調整，沒想到婦科問題真的有所改善，便支付劉男1萬元法事費用。

劉男見機不可失，又再度告知小凡要改善跟男友的感情，必須 「陰陽調和」，跟他有親密接觸，並吸取他的陽氣，且法事目前已做一半，如果不繼續恐會有嚴重災難。小凡不疑有它，跟著劉男去他租屋處，遭到性侵得逞。

小凡對劉男所說深信不疑，還將自己的閨密小瑄介紹給劉男。劉男得知小瑄有感情困擾，也騙說她身上有無頭嬰靈，須趕快斬桃花。剛好小瑄曾流產過，相信劉男說法，在劉男命令下，小瑄裸身過金爐，還被劉男乘機摸胸並指侵得逞，事後還付他7萬超渡費及法事費。劉男之後卻消失無蹤，2人才驚覺被騙。

法院審理時，劉男坦承有收錢及收物品辦事，並與2女發生關係，但否認有說過神明附身可消災解厄治療婦科疾病等。台中高分院認為，劉男先在桃園性侵少女遭法院判刑竟仍不知悔改，為逞一己淫慾，利用2女迷信宗教的機會，以怪力亂神之說對2女施加心理壓力，對她們強制性交與強制猥褻得逞，且犯後否認犯行，態度不佳，一審判他判他8年徒刑，但他確有詐欺既遂，詐得現金及3C產品等，改判9年徒刑。

劉男事後表示，自己並不記得有沒有碰觸2女身體，但2女所提的與詐欺取財有關的指訴，誇大不實，因此提出上訴，但法官不採信其說法，再度駁回上訴。

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