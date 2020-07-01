是公主也是媽媽！52歲伊能靜，活出自己想要的樣子

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen 圖／《乘風破浪的姐姐》劇照



一直無法討厭伊能靜。

我們家在輾轉搬家多次後，一度在台北市安和路一段的巷弄落腳，那天凌晨，父親帶著我們兩個小夜貓子到全家超商買宵夜，父親突然壓低聲音跟我說：「櫃檯那個穿汗衫在結帳的是庾澄慶。」蛤？我才剛買了他跟頂尖拍檔的卡帶，而他本尊竟然穿著阿公白吊嘎，出現在我面前？

接著，父親又八卦地指向門口：「站外面等他的那個是伊能靜。」這讓我更傻眼了，竟然是當紅的悲傷茱麗葉？我第一個英文名字Annie的起源之一？我們順著父親的指向，看到那個戴上大大近視眼鏡的伊能靜，我傻傻地問了一句：「這麼晚還在工作啊？」父親馬上嘲弄我：「傻蛋，他們是在談戀愛！」

從此，我跟妹妹就常玩「伊能靜在哪裡？」的遊戲，直到某個午後，剛下通告、還頂著全妝的伊能靜，與助理走過我們家三角窗的店面，而那個每次都上大成報10大偶像排行榜的她，竟然轉頭朝向兩個看呆的姊妹揮揮手！！！原來她當時就住在我們家斜對面的公寓（現已搬走多年）。

我家那範圍有開麗創意組合等數家唱片與經紀公司，是明星密集出沒區，但鮮少有藝人會這麼親民，對那時才小學的我和妹妹來說，超級偶像主動打招呼的行為，當然是立馬圈粉，從此，我真的無法對她反感，就算他們因婆媳問題傳出不睦的時候，我也相信事出必有因，只能說敦親睦鄰做得好，出門在外沒煩惱。

最近伊能靜又成為焦點話題，當然，人在江湖走，哪有不挨刀？她身為公眾人物，被觀眾批評議論是在所難免，但有些發言實在太過激了，什麼「沒人要看50歲的老媽子」、「兒子都那麼大了，還說自己是公主，老公主啦。」種種驚世駭俗秀下限的酸言酸語，真是讓人怵目驚心！

說句公道話，無論您喜不喜歡伊能靜，都不得不佩服她，永遠把自己維持在當年《悲傷茱麗葉》的公主形象！您可以說她世故做作，但就算遭逢婚姻觸礁、外遇出軌，伊能靜雖然扛著紅杏出牆的罵名，卻繼續勇敢逐愛，多年後，才有了與秦昊的第二段婚姻。

伊能靜是單親家庭長大，外表嬌氣的她，其實嚐盡世間冷暖，很早就出社會工作，如果只是外表、沒有內在，哪能吸引得到音樂才子的目光呢？伊對大兒子哈利的教養與付出，更是圈子內有目共睹，雖然跟前夫哈林分手，但，仍盡量不讓孩子因為父母離婚而選邊站，人家50歲還能當公主，是因為她把自己活得像公主，而不是在自怨自艾中，感嘆年華老去，您說，能不對她甘拜下風嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。