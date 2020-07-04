約軍中學長聊心事！女軍官找飯店解內急　房內遭硬來崩潰…他完事喊：願你放下

▲職業軍人性侵軍中學妹，法官判刑3年8個月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

職業軍人小凡（化名）因心情不好，找軍中學長阿宏（化名）訴苦，2人相約飯店喝酒聊天，但沒想到阿宏卻突然獸性大發，性侵小凡得逞。案經小凡提告，但阿宏辯稱雙方是合意性交，不過小凡出示驗傷證明打臉，顯示他右肩有抓痕、雙手腕處也有挫傷，法官因此不採信阿宏說法，將他判刑3年8個月。

判決書指出，阿宏與小凡是軍中同事，而阿宏基於學長照顧學妹的情誼，經常聽小凡分享工作及生活上的甘苦等。2018年6月13日晚間，小凡因工作不順，於是找阿宏訴苦，但因阿宏當時有聚餐，無法及時碰面，小凡便獨自到台中「第一廣場」附近的超商等候。

直到同日晚間11時許，阿宏聚餐結束驅車前往與小凡碰面，又見到小凡心情不好，於是提議到附近飯店內喝酒聊天。小凡當時因信任阿宏而未加顧慮，加上又急著上廁所，所以答應，2人在超商買完啤酒後，隨即就進入飯店。

事發當時，2人在房間內喝酒聊天，幾杯黃湯下肚後，2人躺在床上休息，而小凡因為頭痛而窩在床角。沒想到阿宏卻突然獸性大發，將小凡壓制在床上，不顧小凡反抗及出言訓斥，強行硬上得逞。過程中，小凡右肩因此被抓傷、雙手腕處也挫傷，於是到醫院驗傷，並報警處理。

法院審理時，阿宏矢口否認犯行，辯稱「當天因為小凡內急，我曾提議可至附近第一廣場內KTV、影城上廁所，但被她拒絕，並表示要前往飯店，且她尚於全家便利商店提領現金並支付住宿費用」。

阿宏表示，「當時2人在床上休息時，小凡側身被對著我，我有親吻她的耳朵，他就轉過來與我親吻，我有問他『可不可以？』小凡只有說「嗯」，沒有任何反抗，我才脫掉她的衣服與她發生關係」。

不過，法官審理時，小凡出示她的驗傷單，上頭顯示她右肩及雙手腕的傷勢外，陰道內也驗出阿宏的DNA。此外，法官還發現，阿宏事後還全訊息給小凡，「我已努力在彌補」、「希望妳可以放下氣憤放下怨氣」，法官因此不採信阿宏說法，將他判刑3年8個月。阿宏事後不服提出上訴，但遭二審法官駁回。全案可上訴。

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