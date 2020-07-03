夫妻客廳「裸體摔角」好快樂！6歲兒突出現猛盯「在幹嘛？」　還威脅要告老師

▲珍妮跟老公在家恩愛，被6歲兒子發現。（圖／翻攝自Facebook／Janine Ley）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一對夫妻先前因為新冠肺炎，不得不遵守政策跟孩子一同待在家中，但偶爾總是會想要親密一下，所以兩人總是趁小孩睡著之後，偷偷摸摸地離開房間，在客廳享受兩人時光；沒想到，在某次兩人乾柴烈火的時候，兒子突然走到客廳，望著全身光溜溜的兩人問「你們在幹嘛？」場面說要多尷尬就有多尷尬。

根據《太陽報》報導，來自南威爾士、38歲的珍妮（Janine Ley）先前在臉書上分享自己的經驗，她寫道「居家隔離問題101，昨晚我和我的丈夫在恩愛的時候，陷入了窘境，因為6歲的兒子看到之後問了我們在幹嘛，當時驚慌的老公說『我們在裸體摔角』，隨後兒子跳上老公的背…參加了一場摔角比賽。天啊！我真的無法應付這樣的日子！」

珍妮擁有3名孩子，在居家隔離的期間，小孩總是在家中跑來跑去的，光是要照顧人就已經夠累的了，過去幾個月她跟老公不得不像一對頑皮的年輕情侶，只能在房子周圍散步時獨處，事發當天所有的孩子都在樓上洗澡或是睡覺，兩人看到這樣的情況覺得是一個絕佳的機會，但沒想到6歲的諾亞（Noah）卻在他們嗨到一半的時候，瞪大眼睛看著他們的姿勢。

珍妮說，諾亞當時問他們在幹嘛，驚慌失措的老公只能告訴小孩「這是裸體摔角」，然後諾亞決定要參與這場比賽，隨後跳上爸爸裸露的背上；這真的超尷尬，實際上是被嚇壞了，但幸好諾亞不知道到底發生甚麼事，還在她試圖將衣服拉回穿上時，跑過來要跟她比拚。

最令人感到好笑的是，諾亞在親眼目睹了「裸體摔跤」場面之後，常常會提出「為何人們要赤裸著摔角」的問題，而他的爸爸也只能說「這僅適用於成年人」。最近因為疫情趨緩，諾亞也回到學校上課，不過因為他頑皮的行為，原本爸爸給出警告「你在這樣，明天就要跟老師講」，沒想到卻得到他「那我要跟老師說你一直在玩裸體摔角」的回答，讓夫妻倆人又氣又好笑。