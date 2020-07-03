陳菊偕同26位監委被提名人拜會立法院　臨時喊卡

▲陳菊被提名為監察院長後，引發極大爭議 。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全3日下午率領27名監察委員被提名人拜會各黨團，這也是被提名為院長的前總統府秘書長陳菊首次進入立法院尋求支持。由於在野黨認為陳菊爭議過多，國民黨和民眾黨團拒絕會面，此外，這也是監委被提名人賴振昌在住家違建爭議後首度公開露面，所以格外受到矚目，不過就在接近預定拜會時間13時30分時，卻傳出臨時取消的訊息，也使得等候的媒體感到錯愕。

自總統蔡英文提名陳菊為監察院長後，就屢遭在野黨砲轟。國民黨團則是在連假的最後一天突襲議場，佔領主席台，高喊「德不配位，撤換陳菊」，佔領21小時後，遭到民進黨立委多數優勢清場。

國民黨團質疑，陳菊所帶領的團隊，在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，等到陳菊擔任監察院長後，這些案件如何得到妥善的調查？

時代力量黨團也公布自家民調，逾5成的民眾認為陳菊不能發揮監委的職權徹查弊案；黨主席徐永明當時表示，這代表民眾對監察院能否發揮應有的功能是有所疑惑。此外，民眾黨主席柯文哲率則是早早就表態，宣稱不會投下同意票。

立法院開臨時會民進黨團提案，將考試院、監察院人事同意權案交付全院委員會審查，7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

▼國民黨團攻占立法院議。（資料照／記者屠惠剛攝）