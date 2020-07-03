教授鼠鼠二度驗出大麻判刑…提「超低數值」喊冤：吸到朋友抽的很無奈

▲教授鼠鼠指出，吸食大麻驗出的數值至少200，但他只有59，是吸到朋友抽大麻才被驗出。（圖／教授鼠鼠提供）

記者羅志華／台北報導

Youtuber教授鼠鼠先前因陷性侵疑雲，聲勢一度低落，獲不起訴後，重新經營頻道人氣回升，但他於2019年4月間吸大麻遭逮，又於2020年2月、緩起訴2年期間，被驗出有大麻反應，檢察官撤銷緩起訴、法院判刑2月，北檢7月3日再依毒品罪嫌起訴；教授鼠鼠回應《ETtoday新聞雲》，表示吸食大麻驗出數值至少200，但他只有59，是因吸到身邊朋友抽大麻才被驗出。

教授鼠鼠表示，他緩起訴2年期間，到醫院戒癮治療了8個月，過程中驗尿都過關，他也沒再使用藥物，只是身邊很多外國朋友在抽大麻，他聚會時吸到一些，即使被驗出的數值遠低於吸食量，卻仍遭撤銷緩起訴，判刑2月部分他不會上訴，表明會準時繳納罰金，「我是個奉公守法的好公民呢」。

「教授鼠鼠」本名姓游，於2019年間被女友和另名女性友人指控，偷下藥性侵，當時游男自拍影片認錯，經台中地檢署調查後，認為性侵部分罪證不足，僅起訴轉讓大麻等毒品罪，經法院判刑1年8月；此外，游男又因在網路上教人利用「魔方」程式投資，被控詐欺，也因罪嫌不足，在2020年獲得不起訴處分。

其實在這2件已曝光的官司期間，游男於2019年4月30日晚上，在台北市信義區ATT4FUN後方廣場吸食大麻，搭乘友人車子離開時，被警方攔查發現褲子口袋和座椅腳踏墊上，有大麻菸草殘渣，經採尿送驗，確認施用二級毒品。

據判決，游男首次因用毒落網坦承犯行，獲檢察官處分緩起訴2年，期間須接受戒癮治療，不料游男於2020年2月、緩起訴期間，於向觀護人定期報到採尿時，又被驗出有大麻殘留反應，游男表示是吸到身邊朋友抽大麻，卻未被檢方採信，撤銷先前緩起訴後，台北地院判刑2月、得易科罰金，北檢再依施用二級毒品罪嫌起訴。

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