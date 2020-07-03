「教授鼠鼠」又惹麻煩　性侵詐欺都不起訴…官司纏身解悶吸大麻被抓

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▲教授鼠鼠2度因涉嫌抽大麻菸被檢察官起訴。（圖為資料照／翻攝自YouTube／教授鼠鼠）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

知名YoutuBer教授鼠鼠官司不斷，日前才接連因被控下藥性侵、投資詐欺，獲得檢方不起訴，不過他在前年被警方查獲吸食大麻，經檢察官處分緩起訴，去接受戒癮治療期間，又因官司纏身煩悶而施用大麻，被驗尿發現再犯，檢察官撤銷原先的緩起訴，被法院判徒刑2月後，台北地檢署今天再依施用二級毒品罪嫌，起訴他再犯吸麻的罪行。

「教授鼠鼠」游姓男子，在2019年間被女友和另名女性友人指控，偷下藥性侵，當時游男自拍影片認錯，但經台中地檢署調查後，認為性侵不分罪證不足，僅起訴轉讓大麻等毒品罪，經法院判刑1年8月；此外，游男又因在網路上教人利用「魔方」程式投資，被控詐欺，也因罪嫌不足，在2020年獲得不起訴處分。

▲教授鼠鼠先前被控下藥性侵的官司獲得不起訴。（圖為資料照／翻攝自YouTube／教授鼠鼠）

其實在這2件已曝光的官司期間，游男在2019年4月30日晚上，到台北市信義區ATT4FUN後方廣場，吸食大麻菸，之後搭乘友人車子離開時，被警方攔查發現，褲子口袋和座椅腳踏墊上有大麻菸草殘渣，經採尿送驗，確認施用二級毒品。

根據法院判決，游男首次因用毒落網，坦承犯行，獲得檢察官處分緩起訴處分2年，緩起訴期間須接受戒癮治療，沒想到2020年2月間，游男孩在緩起訴期間，依規定要定期向觀護人報到採尿時，又被驗出有大麻殘留反應，游男坦承因為官司煩心，忍不住再犯，還希望能再次獲得緩起訴處分。

檢察官調查後，先前已經將他在東區被逮到的施用大麻緩起訴處分撤銷，依法起訴，並由台北地院判刑2月、得易科罰金，3日再針對他被觀護人採尿發現的再犯施用大麻部分，依施用二級毒品罪嫌，追加起訴。

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