全球最大宗！義警查獲「價值330億、8400萬顆」安非他命　全是ISIS製造

▲義大利警方查獲14頓安非他命，全是ISIS製造。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

義大利警方1日查獲重達14公噸、共8400萬顆的安非他命，價值逾10億歐元（約台幣330億元），而且全部都是「伊斯蘭國」製造。警方表示，這批毒品無論是載重量還是價錢上，都是目前全球最大宗的安非他命走私案，這也顯示了疫情的封鎖措施，讓歐洲販毒集團鋌而走險，向恐怖組織走私大量毒品。

根據CNN報導，義大利金融警隊1日發出聲明指出，他們在西南部薩萊諾（Salerno）追蹤到3箱貨櫃，並從裡面查出重達14公噸、共8400萬顆的安非他命，價值逾10億歐元。

警方表示，這些毒品偽裝成工業用藥物，裝在紙製的圓柱型容器內，不論是數量還是價值，都是目前全球最大宗的安非他命走私案。

▲▼8400萬顆的安非他命，價值逾10億歐元（約台幣330億元）。（圖／路透）



那布勒斯金融警察局長納波里塔諾（Domenico Napolitano）表示，這些藥片上刻有「Captagon」又被稱作「聖戰藥丸」（Jihad Drug），證明這些藥物全是極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）在敘利亞製造的。

納波里塔諾指出，伊斯蘭國多半透過毒品製造與走私來為恐怖行動籌募資金，也曾傳出該組織會在執行任務前，讓聖戰士先吸食毒品，讓情緒與行動達到高峰；近年敘利亞已經成為全球最大的安非他命生產國。

警方表示，這批走私毒品應該是由數個犯罪集團在歐洲進行分銷，因為沒有任何組織能夠單獨處理數量如此龐大的毒品。由於新冠肺炎疫情讓歐洲實施封鎖限制，不論是銷售或是製造全部停擺，所以犯罪集團只能鋌而走險，向敘利亞走私這麼大量的安非他命。

►二手票券豐富你的生活～