譚兵讀武／節目正式改版！盧溝橋的石獅子怎麼數不完？　今晚間8時首播解密

記者曾俊豪／台北報導

軍事歷史節目《譚兵讀武》開播以來，受到熱烈迴響，為讓更多觀眾了解軍事與歷史故事，節目自今（3日）起改版，不僅釋出全新頻道LOGO，首播時間也移到每週五晚間8時。全面改版後的第一集，聚焦1937年的七七事變，鏡頭還特別拉拔到盧溝橋現場，為大家解密石獅子的神秘傳說。

七七事變發生在1937年7月7日，當時駐紮在河北宛平縣盧溝橋的日本軍隊，以士兵失蹤為藉口，打算進入宛平城搜索，因為遭到拒絕便發動攻擊，進而演變成第二次中日戰爭。不過，由於盧溝橋有石橋與鐵橋，究竟戰火在哪裡爆發，一直以來受到學術界討論。

▲譚兵讀武本集探討七七盧溝橋事變。（圖／翻攝譚兵讀武）

軍事歷史Youtuber老譚提到，1937年的時候，中日兩軍反覆爭奪的是有平漢鐵路經過，也就是1906年興建的盧溝鐵橋，並不是宋遼金時期所蓋的盧溝石橋，「鐵橋陷落後，日軍才攻打石橋，但是國軍馬上又把鐵橋奪回。」

由於爆發這場歷史戰役，盧溝橋後來成為當地的景點，甚至興建抗日戰爭博物館，而它原本位於河北宛平縣，現在則是劃入北京豐台區。

▲譚兵女神芳芳前往盧溝橋現場，揭開石獅子的神秘傳說。（圖／翻攝譚兵讀武）

「譚兵女神」芳芳此次也透過鏡頭，帶大家走進盧溝橋，直擊當年戰爭留下的遺跡，佈的彈孔迄今仍留在橋面上，提醒世人勿忘這場戰爭的存在。而盧溝石橋，除了是戰爭的發生地，橋面的石獅子也有不少神秘傳說。

最知名的，莫過於橋面石柱上的石獅雕刻，大大小小，數量始終沒有人可以點清。甚至相傳，當年有知縣不信邪，數了一整天沒數完，結果晚上又繼續數，沒想到，卻看到石獅子活蹦亂跳！今晚8時《譚兵讀武》帶您深入探討七七事變，解開盧溝橋石獅子的神秘面紗。

▲譚兵讀武正式改版，首播時間更改為每週五晚間8時。（圖／翻攝譚兵讀武）