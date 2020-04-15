新竹市演藝廳外牆修繕　即日起施工民眾留意動線

▲外牆修繕工程施工圍籬架設範圍自演藝廳大門口起至竹影城跡廣場 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局演藝廳外牆修繕工程自即日起施工，施工圍籬架設範圍自演藝廳大門口起至竹影城跡廣場止，局部區域封閉，請民眾留意步行動線指引。

文化局表示，為提升演藝廳硬體設施，文化局去年獲文化部前瞻基礎建設「藝文展演場館升級整建計畫」補助1,700萬元，改善演藝廳外牆水泥中性化、老舊石材脫落等問題，以提升場館之公共安全並提供市民更舒適、友善的場館使用環境。

今年度演藝廳「藝文展演場館升級整建計畫」將進行外牆石材補強及汰換劇場布幕及燈光影音系統等老舊設備，預計8月完工，洽公或觀展民眾可由演藝廳大門廊道進出，或依場館服務人員引導行走動線。另，軟體部分將配合硬體修繕同步更新，並導入藝術總監規劃辦理藝術教育方案，遴選各類優質專業之表演節目，以拓展市民藝術欣賞視野，落實藝術教育扎根工作。

文化局提醒，演藝廳外牆修繕工程施工期間，請民眾勿接近工區圍籬，也請經常在文化綠廊運動休閒民眾留意步行動線指引，以維護自身安全。詳情請洽1999市民服務專線，或撥打03-5420121至文化局表演藝術科洽詢。