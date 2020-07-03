網路交友陷阱多 台南市社會局提醒謹記「三不二要」原則

▲暑假將至，台南市社會局家防中心也特別提醒家長，一定要關注及關心孩子的上網狀況和聊天對象，適時教導孩子謹記「三不二要」原則。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

黃偉哲市長積極打造台南成為友善安全的城市，呼籲市民網路交友時，一定做好自我保護，把握「三不二要」原則，包括不與陌生人見面、不要加不認識的對象當好友、不要隨便回應奇怪的對話，與網友見面時，要結伴同行，過程要提高警覺。

依台南市社會局家防中心統計，2019年轄內性侵害通報案件共計669件，其中63件為遭網友性侵，佔總通報件數9.4％。性侵害案件兩造多為熟識關係，網路交友經常先透過簡易的話語或不實的照片取得被害人信任，進而約定見面，一但失去警覺心，當遇到網路狼人，極有可能就此遇害。

台南家防中心曾服務一名16歲的被害人，透過手機交友軟體認識加害人，2人玩同一款網路遊戲，2人先在網路上聊遊戲內容，經過2個月，加害人約被害人見面，被害人不疑有他，單獨赴約，第1次見面的時候，2人本來都在聊網路遊戲，加害人突然把被害人拉到附近的公廁，未經被害人同意便強行脫掉褲子，違反其意願，性侵被害人。

家防中心接獲通報後，立即啟動調查，協助被害人進入減少重複陳述作業流程，透過友善司法制度，長期陪伴，並評估阿微的心理創傷，提供心理諮商，或轉介合適資源協助，協助身心復原。

黃偉哲市長再次強調，台南市對任何形式的暴力絕對零容忍，呼籲網路交友要謹記「三不二要」的準則，請務必仔細觀察對方的動機，見面時注意自身安全，避免落入網路陷阱，萬一若發生不舒服的碰觸或騷擾甚至是侵害，可以向113或是各地性侵害防治中心詢問或求助，將會提供諮詢輔導、人身安全、心理創傷及司法陪伴等協助，讓市府團隊做您最有力的依靠。

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