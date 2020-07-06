獨／6月拿不到1噸！新冠疫情慘害美國牛　知名燒肉店主廚無奈：缺貨又喊漲

▲碳佐麻里燒肉店。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，牛肉價格不斷攀升，即使美國總統川普動用《國防生產法》，命令肉類加工廠保持開放，但受限於勞動力減少及維持社交距離等規範，生產量仍大不如前。有亞洲最美燒肉餐廳美稱的碳佐麻里精品燒肉也受到價格及供貨衝擊，但是店家堅持不漲價，持續使用消費者喜愛的美國冷藏牛，期盼疫情盡快趨緩，恢復供貨量穩定。

美國疫情持續嚴峻，導致工廠作業停擺，加工產業也連帶受到衝擊，肉品價格屢屢攀高，美國總統川普援引《國防生產法》簽署行政命令，確保在疫情蔓延期間，工廠仍維持開放，肉品加工生產不致中斷，但勞動力不如以往，產量還是出現下滑。

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▲嚴選prime牛肉皿。（圖／記者許宥孺翻攝）

碳佐麻里研發主廚吳泰廷進一步說明，在美國頒布行政命令後，中央廚房就開始進行搜購，以確保使用量穩定，但是肉品下單後，美國船班抵達台灣要2個月，貨源較難掌握能夠買到的數量，到貨量大約只有下單的7成。

疫情不僅影響到來客率，就連肉品價格也持續攀升，吳泰廷坦言：「曾想過是否要改用澳洲牛或是紐西蘭牛，但是經過多方測試後，還是覺得美國牛用穀物和玉米飼養，味道會比較香甜，消費者也較喜歡這個口感。」

▲極上安格斯黑牛燒肉。（圖／記者許宥孺翻攝）

即使肉品供貨短缺，碳佐麻里仍堅持使用美國冷藏牛。吳泰廷指出，肉品未經冷凍，所以組織和細胞水分沒有結為冰晶，吃起來口感較軟，但是肉品經冷凍後，即使再做回溫燒烤或是火鍋川燙，吃起來口感還是比較柴。

「6月拿到的貨不到1噸！」吳泰廷表示，因為美國供貨量短缺，目前牛肉價格上漲指數約18.2%，而碳佐麻里單月冷藏牛肉使用量要2.5噸，6月能撐下去的原因，就是因為在美國頒布行政命令前，就有向廠商下訂單，「目前只能確保7月使用肉量穩定」，進口商預估，8月份牛肉價格，1公斤會漲30至50元左右。