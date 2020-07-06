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關廟4死大火「輕生男友冰櫃與死者相鄰」　地方人士驚呼：等你來

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記者黃翊婷／綜合報導

台南市關廟區四維街4死火警案，有知情人士爆料可能是人為縱火。嫌疑人張姓男子已在事發隔天自殺身亡，離奇的是，張男的遺體被送到殯儀館時，冰櫃位置正好與4名死者相鄰，讓地方人士感到很恐怖，認為這就是「等著你來」的意思。

▲▼ 關廟火警釀四死。（圖／記者洪正達攝）

▲一場大火奪走祖孫三代同堂4人性命。（圖／記者洪正達攝，下同）

台南市消防局119勤務中心6月23日凌晨2時55分許獲報，四維街368巷有一處磚造平房發生火災，雖然陸續調派29輛車、65人前往灌救，但由於現場火勢很大，等到確認撲滅後，屋內4人已經被燒成焦黑，明顯死亡。

死者分別是61歲的屋主林忠益、34歲小兒子林家榮，以及屋主12歲孫子與10歲孫女；另外，屋主54歲東姓妻子及她的59歲姐姐因為睡在客廳，火災發生當下死命爬出，才保住一命。事後有知情人士爆料，這起事件可能是人為縱火，並直指嫌犯張男是屋主林忠益大姨子的男友，雙方曾為了感情因素起爭執，他還跑到林家嗆聲，表明不會放過阻擋他們的人，哪知道後來真的發生憾事。

▲▼ 關廟火警釀四死。（圖／記者洪正達攝）

▲民宅外牆被燻黑。

警方調閱監視器畫面循線追查，但張男已在事發隔日於關廟區一處樹林內上吊身亡，並未留下遺書。根據《自由時報》報導，更恐怖的巧合是，張男的遺體被送往殯儀館時，冰櫃的位置正好就在4名死者隔壁，讓地方人士忍不住直呼這就是「等著你來」的意思。

至於是否真的是人為縱火，雖然張男在事發當天曾向友人聲稱「火是我放的」，還借錢跑路，住處也留有油桶，但警方認為一切還是要等到消防局的火災調查報告出爐，才能進一步研判。

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