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關廟4死慘案疑縱火嫌犯畫面曝！「單車把手提袋」成關鍵　右手掌有灼傷痕跡

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▲62歲已上吊身亡的張姓男子案發前被路旁監視錄到，把手有一提袋大小與火場附近發現的汽桶大小相符。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲62歲已上吊身亡的張姓男子案發前被路旁監視器錄到，把手有一提袋大小與火場附近發現的汽桶大小相符。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市關廟區6月23日凌晨發生火警，造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，警消原以為是單純電氣走火，因警方在火場旁空屋找到小汽油桶，大小與案發前被路旁監視錄到的62歲已上吊身亡的張姓男子所提相符，張男右手掌有灼傷痕跡，認為張男涉有重嫌，惟張男已死無對證，檢警如何結案引起外界好奇。

據了解，6月23日凌晨發生火警，造成林姓屋主一家6口，祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫，引發各界震驚，警、消人員在調查火警發生原因時，發生62歲張姓男子，24日上吊身亡。

▲62歲已上吊身亡的張姓男子案發前被路旁監視錄到，把手有一提袋大小與火場附近發現的汽桶大小相符。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲張男案發後離去時，單車把手已無提袋，且檢警相驗遺體時，右手掌有灼傷痕跡，認為張男涉有重嫌。

林家親友們獲知張男上吊消息，都認是張男縱火，親友向警方表示，張男與林姓屋主妻姊分手後，曾來吵鬧，警方得知此一訊息，重回火場四周勘查搜索，在火場旁空屋找到裝汽油容器，經調閱火場附近監視器，發現張男案發前曾騎單車經過附近畫面，檢警在相驗張男時，發現張男右手掌也有燒燙傷跡象，因而懷疑他涉案縱火，惟尚未找到他買油及縱火的直接證據。不過，警方發現張男案發前騎單車經過附近時把手上有袋子，大小與汽油桶相符，火災發生後張男離開的畫面，袋子卻不見，這也是間接跡證。但因張男已上吊身亡，死無對證下，案情入膠著。

歸仁分局指出，本案由檢察官指揮調查偵辦，目前火災鑑定報告尚未完成，警方必須等鑑定報告成後，才能依據蒐證所得之證據去佐證確認案情。

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