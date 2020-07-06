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台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！舉報人蒐證1年　環保局長回應了

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記者林悅／台南報導

台南市環保局安南區清潔區隊陳姓隊員遭人舉報指控，上班時間趁地利之便，偷溜回家休息，這一行為疑長達10年，前任隊長曾接獲檢舉，卻疑似陳男有「後台」該案不了了之，舉報人經1年多的蒐證，深怕又像先前一樣，被長官「吃案」，改向媒體爆料，要求給勤奮的清潔人員一個公道。

▲如南市環保局安南區清潔隊1名陳姓隊員，被指控上班時間「摸魚溜班」長達10年之久，遭人蒐證舉報，環保局已啟動調查，查證舉辦是否屬實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局安南區清潔隊1名陳姓隊員，被指控上班時間「摸魚溜班」長達10年之久。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲如南市環保局安南區清潔隊1名陳姓隊員，被指控上班時間「摸魚溜班」長達10年之久，遭人蒐證舉報，環保局已啟動調查，查證舉辦是否屬實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該名遭舉報指控的陳姓清潔人員已有12年的年資，在清潔隊掃地班騎士隊，負責騎車撿拾道路垃圾，依工作規定，上班時間每工作50分鐘休息10分鐘，休息時間不得離開工作區域（路線），而陳男負責的工作區域（路線）離他家很近，陳男利用地利之便，上班時間騎公務車回家摸魚「休息」，每次時間都超過1個小時，舉報者指控，甚至假日加班時，陳男溜回家一待就整個下午，這樣「摸魚溜班」的行為，疑似長達10年之久。

舉報者還指出，清潔隊隊員每個人都知道，掃地班騎士隊是「爽缺」，不但工作輕鬆，且安排的工作區域（路線）都被離住家不遠；安南區隊掃地班騎士隊只有2個隊員，另一位年資僅2、3年的吳姓隊員，也有樣學樣，上班時間偷溜回家休息。安南區隊大部分的人都知道陳男離譜摸魚行徑，這10年來，陳男敢有恃無恐，公然在上班時間回家摸魚，疑似陳男有「後台」罩他。

▲如南市環保局安南區清潔隊1名陳姓隊員，被指控上班時間「摸魚溜班」長達10年之久，遭人蒐證舉報，環保局已啟動調查，查證舉辦是否屬實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

舉報者強調，前任隊長曾接獲檢舉，但完全不聞不問「將案子吃了」，讓知情的人個個敢怒不敢言，這次他耗費苦心，花了1年多的時間蒐證，不敢再向長官依法舉報，就又被「吃案」，所以直接找媒體投訴這不公不正行為。據了解，舉報者提供資料十分詳實，陳員出入家裡的時間及影像都有明確紀錄，十分有心。

▲如南市環保局安南區清潔隊1名陳姓隊員，被指控上班時間「摸魚溜班」長達10年之久，遭人蒐證舉報，環保局已啟動調查，查證舉辦是否屬實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

舉報者說，依「台南市政府環境保護局勞工工作規則」第23條第2款「在工作時間未經准許及辦理請假手續，無正當理由擅離工作崗位或外出者，以曠工論」，陳男犯行應屬「曠工」；又依第58條第6款「無正當理由繼續曠工3日，或1個月內曠工達6日，或依勞動契約之約定全年累積達14天者」，得不經預告終止勞動契約（解僱），陳男於上班時間溜回家摸魚，期間長達10年之久，累計之曠工時數早已超過14天，符合解僱之要件，環保局應依規定查處以昭公信。

台南市環保局局長謝世傑表示，將依相關事證啟動調查，若經查屬實，依情節輕重懲處，輕者記過且降調為臨時人員，調離原單位並調換職務，情節嚴重者，即依規定解僱。謝世傑強調，「不管後台是誰，證據到哪裡，就辦到哪裡，絕不寬貸」。

台南市安南區隊隊長周麟豐對此事指出，針對舉報內容他完全不知悉，等拿到相關資料與證據後，將進行依規定徹查，如經查屬實絕對依法懲處，不會寬貸也絕不會吃案。

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