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工廠老闆偷吃女會計！愛巢交疊被抓包…他喊沒錢賠老婆　屏東大地主驚人身家曝

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▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲工廠老闆偷吃女會計被老婆抓包，喊沒錢賠，法官一查光房屋就有5棟。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名擔任工廠負責人的人夫與小三小凡（化名）發生性行為，結果被正宮抓包，夫妻倆2019年調解離婚。正宮不甘婚姻被介入，一怒之下向老公與小凡求償100萬元。人夫辯稱，自己還有1800萬的房貸要繳，又要給妻子480萬元，精神撫慰金應該減到10萬元以內，但法院發現他名下有5棟房屋、11筆土地等資產，判他與小凡要賠妻子30萬元。

正宮指控，小凡明明知道老公已婚，2人竟還在2018年1月26日下午2時許在夫妻倆住處發生性行為，造成婚姻產生難以彌補的裂痕，只好在2019年2月18日到法院調解離婚，決定向法院附帶提起民事訴訟，向丈夫、小凡求償100萬元精神撫慰金。

人夫則辯稱，離婚調解的條件是他需負擔房貸1800萬元，還要給付老婆480萬元，負擔非常沉重，精神撫慰金應酌減到10萬元以內較為合理；小凡在法院言詞辯論時沒有到場，也沒有提出書面等相關聲明。

屏東地方法院審理後，認為人夫與小凡確實侵害正宮權益，且雖然精神撫慰金的核給標準跟財產上損害的計算不同，但也不是不可以審酌雙方身分、資歷、職業等狀況核定數額，審酌正宮月收入約24K，名下土地、房屋各1筆；小凡擔任會計，名下沒有不動產；人夫名下有房屋5棟、土地11筆、汽車2輛等情況，判人夫與小凡應連帶賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

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