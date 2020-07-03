台中南天宮發送全國弱勢戶5萬斤白米　主委吳光雄霸氣：不夠再追加

▲▼台中市南天宮主委吳光雄（右4）發放全國弱勢戶5萬斤白米。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東區南天宮關帝廟發放白米佈施弱勢家庭已有70多年，下周將舉辦2天遶境祈福活動，沿途設有6站發送每戶5斤白米，不只發給台中，全國弱勢戶符合資格也可申請，南天宮主委吳光雄3日上午表示，5萬斤如果發完再追加，希望給予社會正能量，多多行善。

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吳光雄表示，關帝廟白米佈施活動已有70多年歷史，而遶境佈施則是從2018年開始，今年遶境預計在11、12日兩天舉行，遶經北區、太平區、大里區和東區，沿途設有6個站發放，每戶5斤白米，希望藉此宣揚五倫五常、四維八德的傳統價值，讓民眾懂得飲水思源。

▲台中市全成社福基金會感謝南天宮贈送白米。

發放地點包括，第一天北區尾張仔福德廟、太平中連百貨廣場、太平南天明聖宮、第二天林碧秀議員服務處、大里合歡福德宮、南天宮。

▲南天宮志工將白米一一裝箱。

南天宮發放對象不但針對台中市的弱勢家庭、中低收入戶、獨居老人、雙老家庭、邊緣戶，全國弱勢家庭或個人，符合資格者進入南天宮官方紛絲團報名登記，也可以到南天宮領取，額滿為止。

上午出席白米佈施記者會者有立委黃國書、東區區長陳佩玉、東區新庄里長洪宗毅、泉源里長羅文甫、南區國光里長陳雅惠等人；代替受贈單位出席的全成社會福利基金會表示，很感謝南天宮多年來捐助平安米，讓長輩們吃得平安又受到庇佑。

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