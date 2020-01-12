台中南天宮歲末冬令救濟　68年澤披百姓從不間斷

▲台中南天宮的關聖帝君是全台最大神像。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南天宮關聖帝君廟12日舉辦「109年冬令救濟、謝斗祈福」活動，主委吳光雄表示，歲末送暖從開廟68年來從未間斷，除了發揮關公忠義精神之外，更希望能拋磚引玉，吸引更多善心人士和社福團體共襄盛舉，民政局長吳世瑋也代表盧市長前來表達關懷之意。

▲每年歲末的謝斗科儀是最重要活動之一。（圖／記者鄧木卿攝）

吳光雄表示，關公神像高30公尺，是全台最高的神像，也是台中市民重要信仰中心，開廟已有68年歷史，因為和東南亞國家的關公廟常有交流，因此除了本地遊客之外，國際觀光客也非常多，廟方每年利用歲末謝太歲活動之外，一併發放低收入戶救濟物質，澤披四方。

▲▼有68年歷史的南天宮，每年發放愛心物質從不間斷。（圖／記者鄧木卿攝）

吳世瑋表示，南天宮經常到各級學校、社福機構、老人養護中心發放物資給弱勢，而每年歲末救濟活動，他都會參加，今年更代表盧市長向南天宮的善心義舉表達感謝之意，社會上需要被關懷的弱勢團體還是很多。

廟方表示，今年準備2千份的愛心物質，今天先發放5、6百份給低收入戶，每戶慰問金1千元、白米1包、食用油1瓶及泡麵1箱，希望讓大家過好年。

▲南天宮香火鼎盛。（圖／記者鄧木卿攝）

在道教裡，安斗燈是一個很重要科儀，大家為了求平安，都會在年初時安奉，並向神明許願，在每年年底答謝神明這一年來的庇佑，每年參與的信眾絡繹不絕，都來向關聖帝君虔誠感恩、祈福，廟方上午也準備1百斤湯圓與信眾分享象徵圓滿。

廟方表示，最近FB粉絲團收到信眾相當多的問題，不管是問卦、求財、男女婚姻、事業、防小人等，更多的是無法前來的外縣市民眾的詢問，因此提醒有「點平安燈」以及「制煞」需求的朋友，能藉由網路向南天宮下單，廟方會透過書寫讓關聖帝君知道，透過法師的加持預約來年更平順。

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