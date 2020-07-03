　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「報復性旅遊」人潮獨缺北部！　北投溫泉飯店6月住房率僅24%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北投溫泉公園（圖／台北市政府提供）

▲北投溫泉公園。（圖／台北市政府提供）

記者林銘翰／台北報導

隨著新冠肺炎疫情在國內趨緩，許多民眾在端午連假期間出現「報復性旅遊」，相較於中南部或花東離島湧現大量旅遊人潮，台北市北投區溫泉飯店6月住房率卻僅有24%，甚至有些旅館在端午連假過後住房率掛零，儼然成為旅遊重災區。民進黨立委何志偉3日表示，國內疫情解封以來是「越都會越淒慘、越國際越可憐」，民眾若想要免於塞車之苦，歡迎大家可以留在台北玩。

何志偉與北投溫泉商圈3日上午於立法院召開「防疫不忘療癒，來趟北投溫泉浴」記者會，呼籲民眾為後疫情時代的觀光振興一起努力，商圈將當場推出多項優惠措施，藉此推廣北投溫泉旅遊。

▲▼何志偉召開「防疫不忘療癒，來趟北投溫泉浴」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲何志偉召開「防疫不忘療癒，來趟北投溫泉浴」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

何志偉指出，台北市住房率相較於其他縣市成長力道不足，6月北投地區的溫泉飯店住房率僅24%，相較2019年減少40%，與疫情最嚴重的3、4月相比，也只增加1%到3%，北投溫泉商圈幾乎是疫情重災區中，最嚴重的地區。

何志偉表示，來到北投旅遊有三大保證，分別為不塞車、不漲價以及服務保證，國內在解封之後，各縣市觀光旅宿都有顯著成長，但台北市卻成為旅宿重災區，不只外國遊客進不來，國人旅遊時也忽略台北之美。

何志偉說，在中南部出現所謂「報復性消費」的同時，也呈現了許多報復性漲價，不只許多客房、計程車漲價，包括食物及飲料也紛紛喊漲，自國內疫情解封以來，可以發現「越都會越淒慘、越國際越可憐」，呼籲大家若想要免於塞車之苦，歡迎大家留在台北玩。

北投溫泉博物館。（圖／記者陳睿中攝）

▲北投溫泉博物館。（圖／記者陳睿中攝）

台北市溫泉發展協會理事長周水美表示，台北市唯一溫泉區就在北投，是國際知名溫泉區，但在這次疫情過後，中南部、離島、花東的報復性旅遊人潮非常多，不只旅館一房難求，餐飲更是一位難求，但台北市的都會型旅館礙於國際邊境尚未開放，導致「我們是一人難求」。

周水美指出，儘管台北市的旅宿業在端午假期的業績有好一點，但跟中南部、離島根本沒得比，「我們真的非常羨慕他們」，其中在北投有2000家溫泉旅館，很多業者這週的住房率都掛零，好一點的也只有個位數，顯得非常淒慘。

周水美呼籲，士林與北投是台北市的後花園，希望256萬的台北市民可以「台北人挺台北人」，力挺台北市的旅遊消費，希望能夠藉由後疫情時代，以及配合三倍券的發放，提升台北市溫泉旅館的「微旅行」，讓外縣市的民眾認識「你所不知道的台北」。

其他人也看了這些...

實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定
尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券　超商機台秒當機
影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

更多熱門新聞...

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」
影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看　20秒輕鬆搞定
國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
野生「影帝級大咖男星」現蹤北捷！戴口罩沒人認出..網一看暴動
快訊／今新增1例確診　南非工作男返台探親確診染疫
LIVE／連兩天！今又新增境外移入　指揮中心最新說明
超狂阿公！打造好市多「金孫海陸樂園」VIP等級曝　1.6萬人
快訊／遠傳5G資費正式出爐　「量到降速」直接變4G吃到飽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

臨時邀侯友宜訪深坑遭酸沒誠意　總統府：有告知侯市長不用陪同

遊九份沒揪引「假想敵」質疑！蔡英文今訪深坑　侯友宜：總統有通知我

李眉蓁陣營籲陳其邁「拿出誠意」：別把2018年政見複製貼上！

前考試院長邱創煥靈堂設置完成　7/3-7/6開放各界親友致意

快訊／陳菊拜會立法院「行程10分鐘前喊卡」…原因曝光！

東南衛視駐台2記者被強制離境　上飛機前說：對台印象很好！有機會再來

「報復性旅遊」人潮獨缺北部！　北投溫泉飯店6月住房率僅24%

諷振興三倍券脫褲子放屁　柯文哲：我都灌進悠遊卡了

陳菊偕同26位監委被提名人拜會立法院　臨時喊卡

影／李眉蓁北上邀藍營大咖拍定裝照　向江啟臣、朱立倫請益選舉策略

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

臨時邀侯友宜訪深坑遭酸沒誠意　總統府：有告知侯市長不用陪同

遊九份沒揪引「假想敵」質疑！蔡英文今訪深坑　侯友宜：總統有通知我

李眉蓁陣營籲陳其邁「拿出誠意」：別把2018年政見複製貼上！

前考試院長邱創煥靈堂設置完成　7/3-7/6開放各界親友致意

快訊／陳菊拜會立法院「行程10分鐘前喊卡」…原因曝光！

東南衛視駐台2記者被強制離境　上飛機前說：對台印象很好！有機會再來

「報復性旅遊」人潮獨缺北部！　北投溫泉飯店6月住房率僅24%

諷振興三倍券脫褲子放屁　柯文哲：我都灌進悠遊卡了

陳菊偕同26位監委被提名人拜會立法院　臨時喊卡

影／李眉蓁北上邀藍營大咖拍定裝照　向江啟臣、朱立倫請益選舉策略

華碩電競筆電傳捷報　4月市佔22.6%稱霸全球

6歲童走路瘋狂跌倒！奶奶曝孫「睡覺起不來」　醫驚：10cm腫瘤害的

偷存前女友「吹簫片」...新北男再嗆「鬆了些」：我從後面來才能射！下場慘曝

「鯨豚媽媽」曾提訓練白海豚轉彎　環團反對周蓮香出任考試委員

500萬輕豪宅內部曝光！台南三倍券最大獎　黃偉哲喊：實體房沒在騙啦！

台中南天宮發送全國弱勢戶5萬斤白米　主委吳光雄霸氣：不夠再追加

203萬！BMW「入門3系列」 318i Luxury換搭4缸動力、配備很豐富

漢光演習拖靶船台中海域翻覆！　2工人落海漂流20分鐘救起

容易煩躁恐是「更年期」找上門！醫曝4大症狀…特別小心男性腎虛

勾搭裝潢業人夫…租屋處狂啪150次！女業務「偷精」人工受孕　正宮抓包崩潰

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

藍委爆北捷運熱像儀還是「看光光」

張益贍改行Uber Eats外送　一週賺1萬5

地下道填平又拆？韓粉批：高雄市怪現象

連勝文直球問陳菊　治水錢去哪了

快訊／外交部宣布：恢復駐關島辦事處

港版國安法　10種台灣人雖遠必誅

東南衛視駐台2記者離境　有機會再來

快訊／陳菊臨時取消拜會立法院！

許崑源離世財產遭檢視！妻曝還在繳貸款

大龍新城冷氣壓縮機散熱不良

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

農田水利會長改官派　17個水利會千億資產歸公

為「年輕人跟風說」致歉　蔡壁如怨：沒支持執政黨被黑

更多熱門

相關新聞

澳防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」

澳防疫旅館爆「保全睡了隔離旅客」

澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，許多病例與首府墨爾本的2間防疫旅館有關。消息指出，旅館保全與隔離旅客發生性關係，釀成確診，當局已經展開調查。維州政府尚未證實性醜聞，但州長安德魯斯（Daniel Andrews）透露，大量病例可能與防疫旅館保全違規有關。衛生部長杭特（Greg Hunt）也指出，有2起確診顯然違規，並導致嚴重後果。

再增1例境外移入！指揮中心說明

再增1例境外移入！指揮中心說明

柯P： 我的三倍券都灌進悠遊卡了

柯P： 我的三倍券都灌進悠遊卡了

快訊／國內再增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

快訊／國內再增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

快訊／東京都單日確診破125人

快訊／東京都單日確診破125人

關鍵字：

新冠肺炎報復性旅遊台北市北投溫泉旅遊何志偉

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面