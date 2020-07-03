「報復性旅遊」人潮獨缺北部！　北投溫泉飯店6月住房率僅24%

▲北投溫泉公園。（圖／台北市政府提供）



記者林銘翰／台北報導

隨著新冠肺炎疫情在國內趨緩，許多民眾在端午連假期間出現「報復性旅遊」，相較於中南部或花東離島湧現大量旅遊人潮，台北市北投區溫泉飯店6月住房率卻僅有24%，甚至有些旅館在端午連假過後住房率掛零，儼然成為旅遊重災區。民進黨立委何志偉3日表示，國內疫情解封以來是「越都會越淒慘、越國際越可憐」，民眾若想要免於塞車之苦，歡迎大家可以留在台北玩。

何志偉與北投溫泉商圈3日上午於立法院召開「防疫不忘療癒，來趟北投溫泉浴」記者會，呼籲民眾為後疫情時代的觀光振興一起努力，商圈將當場推出多項優惠措施，藉此推廣北投溫泉旅遊。

▲何志偉召開「防疫不忘療癒，來趟北投溫泉浴」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



何志偉指出，台北市住房率相較於其他縣市成長力道不足，6月北投地區的溫泉飯店住房率僅24%，相較2019年減少40%，與疫情最嚴重的3、4月相比，也只增加1%到3%，北投溫泉商圈幾乎是疫情重災區中，最嚴重的地區。

何志偉表示，來到北投旅遊有三大保證，分別為不塞車、不漲價以及服務保證，國內在解封之後，各縣市觀光旅宿都有顯著成長，但台北市卻成為旅宿重災區，不只外國遊客進不來，國人旅遊時也忽略台北之美。

何志偉說，在中南部出現所謂「報復性消費」的同時，也呈現了許多報復性漲價，不只許多客房、計程車漲價，包括食物及飲料也紛紛喊漲，自國內疫情解封以來，可以發現「越都會越淒慘、越國際越可憐」，呼籲大家若想要免於塞車之苦，歡迎大家留在台北玩。

▲北投溫泉博物館。（圖／記者陳睿中攝）



台北市溫泉發展協會理事長周水美表示，台北市唯一溫泉區就在北投，是國際知名溫泉區，但在這次疫情過後，中南部、離島、花東的報復性旅遊人潮非常多，不只旅館一房難求，餐飲更是一位難求，但台北市的都會型旅館礙於國際邊境尚未開放，導致「我們是一人難求」。

周水美指出，儘管台北市的旅宿業在端午假期的業績有好一點，但跟中南部、離島根本沒得比，「我們真的非常羨慕他們」，其中在北投有2000家溫泉旅館，很多業者這週的住房率都掛零，好一點的也只有個位數，顯得非常淒慘。

周水美呼籲，士林與北投是台北市的後花園，希望256萬的台北市民可以「台北人挺台北人」，力挺台北市的旅遊消費，希望能夠藉由後疫情時代，以及配合三倍券的發放，提升台北市溫泉旅館的「微旅行」，讓外縣市的民眾認識「你所不知道的台北」。

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