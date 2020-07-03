LIVE／連兩天！今又新增境外移入　指揮中心14:00最新說明

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中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布新增1名境外移入個案，國內確定病例累計449例，指揮中心將於下午2點臨時召開記者會，由發言人莊人祥說明個案與防疫作為等事宜。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

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國內昨日才新增一例自墨西哥返國的境外移入病例，今日再增個案，相關情況與影響將於記者會中說明。目前國內累積449例新冠肺炎確診病例，分別為358例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離、其餘住院隔離中。