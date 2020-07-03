逛家電、遊老街　蔡英文示範三倍券拚經濟：買三機救婚姻

▲總統蔡英文出席「第30屆台北電器空調3C影音大展」，宣傳三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

「第30屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會」3日開展，總統蔡英文上午應邀出席，她表示，三倍券已開始開放預訂，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費、刺激買氣，讓台灣每一個產業都能用最快的速度恢復元氣。

總統致詞時表示，今天來有3個目的，第1是來祝福此次大展順利成功；第2是來宣導政策；第3，很高興可以來大展看看喜歡的電器。她提到，去年在這個展覽分享夫妻不吵架的秘訣，就是家裡要有一台洗碗機，今天要告訴大家，不只是有「三機」—洗碗機、掃地機器人、洗脫烘衣機救婚姻，還有「三倍券拚振興」。

蔡英文指出，現在防疫新生活進入振興階段，三倍券也在前天開始開放預訂，花1千元就可以換到3千元，很多廠商也都推出各種加碼優惠。此外，去年開始，我們也修正《貨物稅條例》，只要購買有「節能標章」的電冰箱、冷暖氣機、除濕機，每台最高可以退2千元的貨物稅。

「買到優良的家電商品，不只可以提升生活品質，還可以響應環保，節省能源。」蔡英文說，這不但對整個台灣，甚至整個地球，都很有貢獻。這麼多優惠加起來，真的很划算。為了提振疫後經濟，蔡英文不忘提醒民眾，一定要到處買、到處逛，用三倍券拚振興。

而根據總統府安排的行程，蔡英文結束3C家電展後，將驅車前往深坑老街，繼續拚觀光。蔡英文說，早上買家電、到老街逛逛，要向大家傳達一個很重要的訊息，就是在三倍券推出以後，大家都要出去走走、逛逛，而且可以用三倍券購買喜歡的東西。

最後，蔡英文也喊話，希望大家一起來努力，加強振興的力道，刺激消費，刺激買氣，讓台灣每一個產業都能用最快的速度恢復元氣。