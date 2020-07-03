三倍券大熱！國道客運推「滿千送百」搶商機　花1000元現賺3500元

▲三倍券預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院振興三倍券預購開跑，各家企業頻推優惠吸引民眾消費。和欣客運今（3）日公告「振興優惠超值套票預購說明」，共有兩大方案，A方案可以1500元振興三倍券，購買2000元的和欣車票；B方案可以3000元三倍券，購買4500元和欣車票，均採限量販售。民眾若選B方案，等於花1000元，就可現賺3500元。

和欣客運今（3）日公告「振興優惠超值套票預購說明」，方案分為兩案，A方案可以1500元振興三倍券，購買2000元的和欣「振興優惠套票一本」，共20張100元面額，限量3000本；B方案可以3000元三倍券，購買4500元和欣「振興超值套票一本」，共45張100元面額，限量500本，均售完為止。

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和欣客運表示，即日起至7月14日止，可透過三大管道預購，第一為粉專預購，直接在粉絲專頁專屬貼文留言「A方案+1」、「B方案+1」等，小編將會在24小時內私訊留言者，完成登記預購。

▲許多民眾已搶先預購三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

第二可至和欣客運官網登記，於官網左下角「振興套票預購專區」進行登記；第三可向和欣客運客服登記，於預購期間每日8點到晚上12點前來店，撥打0800-002-337就可登記。

和欣客運表示，此活動為振興券限定的優惠方案，僅限持振興券購買才可享優惠，套票可換購和欣客運各路線單程全票車票，不限時段，也不限每張車票結帳時換購的樟樹，但不找零，每張餘額不可累加到其餘車票。

和欣客運表示，該套票不可退票，經由此套票換購的車票也不可退票，另不可與其他優惠合併使用，僅限於和欣客運全省場站臨櫃使用，售出後無法補發，若有污損、撕毀則一律無效。

▲國道客運業者搶攻三倍券商機。（圖／記者張一中攝）

統聯客運也針對三倍券推出加碼活動，自109年7月15日起至109年8月31日止，民眾只要持實體振興券至統聯自營場站臨櫃購買國道路線車票，單筆扣抵滿500元（含）以上，贈送50元折價券（2張25元折價券）；單筆扣抵滿1,000元（含）以上，贈送100元折價券（4張25元折價券）。

統聯客運表示，加碼方案的25元折價券未來購票時每次限抵用1張，該活動方案不得與其他優惠活動併用。